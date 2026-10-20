Lanzan sitio para localizar a personas fallecidas identificadas

La Fiscalía publicará fichas de personas que ingresaron al SEMEFO sin identidad y fueron identificadas mediante huellas dactilares

En Nuevo León, las personas podrán consultar información que facilite la búsqueda y localización de sus seres queridos, mediante la creación del Micrositio para la Localización y Restitución Digna de Personas Fallecidas Identificadas.

La plataforma de la Fiscalía General de Justicia permitirá consultar fichas de personas que ingresaron al Servicio Médico Forense (SEMEFO) sin identidad conocida, pero que posteriormente fueron identificadas mediante el cotejo de huellas dactilares con el INE.

El fiscal especializado en Personas Desaparecidas, Raúl Alejandro Sepúlveda Martínez, informó que inicialmente se publicarán los registros de 2026 y después se agregarán los de años anteriores, con la meta de integrar todas las fichas disponibles antes de finalizar el año.

Con esta herramienta, Nuevo León se suma a las 17 entidades que cuentan con mecanismos similares, en un esfuerzo nacional que ha permitido identificar a más de 24 mil personas fallecidas.

El micrositio está disponible en: https://fiscalianl.gob.mx/buscardor/semefo/personas-identificadas-no-reclamadas