Lanzan Regio Ruta Mundialista para mover a regios y turistas

El servicio gratuito operará con dos circuitos especiales hacia el Estadio Monterrey, hoteles, centros comerciales y sitios emblemáticos durante el mundial

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El municipio de Monterrey inició operaciones de la Regio Ruta Mundialista, la cual tiene recorridos diseñados para facilitar el traslado de visitantes locales, nacionales e internacionales hacia el Estadio Monterrey y otros puntos de interés en la ciudad.

Este servicio de transporte contará con dos circuitos especiales: el primero que recorre Macroplaza-Fundidora-Parque España-Estadio Monterrey y retorno a la Macroplaza.

El segundo conecta con Centros Comerciales-Hoteles-(de Valle Oriente)-Barrio Antiguo.

La ruta enfocada en los comercios operará del 11 al 30 de junio en un horario de 17:00 a 3:00 horas, disponiendo de 11 paradas frente a las zonas hoteleras en el Centro y en Valle Oriente.

Por su parte, la ruta con destino directo hacia el Estadio dará servicio los días 13, 15, 19, 21, 23, 25, 28, 29 y 30 de junio, en un horario de 10:00 a 17:00 horas, destacando que este recorrido tendrá un horario y frecuencia especial los días en que se celebren partidos en el Estadio Monterrey, los cuales corresponden al 14, 20, 24 y 29 de junio.

Ante el desarrollo de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, el municipio de Monterrey invito a turistas y regiomontanos a aprovechar la Regio Ruta, la cual es totalmente gratuita y para todo público, sin necesidad de presentar tarjeta o identificación alguna, requiriendo solo la actitud de vivir el futbol.

Con estas acciones, el municipio promueve el turismo, la convivencia y el conocimiento de los atractivos que distinguen a la capital de Nuevo León, la ciudad reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia ordenada, accesible y de calidad para quienes la visiten durante la justa mundialista.