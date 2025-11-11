Lanzan programa contra cáncer de pulmón en Nuevo León

Como parte del esfuerzo se destacó que la detección de la enfermedad en el HU es apoyada con tecnología de última generación.

Al advertir que nueve de cada 10 pacientes de cáncer de pulmón en Nuevo León son diagnosticados en etapas no curables de la enfermedad, la Secretaría de Salud, el Hospital Universitario, y AstraZeneca lanzaron una estrategia de detección temprana.

La meta es que el porcentaje de casos que se identifican a tiempo para un tratamiento se eleve del 10% actual hasta un 30%.

“El 90% de los pacientes está llegando demasiado tarde”, advirtió Alma Rosa Marroquín, titular de Salud, “el cáncer de pulmón es la neoplasia maligna más mortal que tenemos y no la estamos identificando, no estamos siendo sensibles a la búsqueda de los factores que pueden ser de impacto”.

La estrategia consta de tres ejes: fortalecer la educación médica de los profesionales de primer contacto para detectar señales tempranas; difundir entre la población los factores de riesgo; y desarrollar una nutrida base de datos estatal para fines de investigación.

Desde la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, representantes de los tres entes firmaron el acuerdo de colaboración que tendrá una inversión tripartita que no se detalló durante el evento.

“Cuando se unen las voluntades los resultados trascienden en beneficio de cada persona que acude a nosotros”, celebró el convenio el director del Hospital Universitario, Óscar Vidal.

Como parte del esfuerzo se destacó que la detección de la enfermedad en el nosocomio es apoyada con tecnología de última generación.

“Estarán trabajando con herramientas de inteligencia artificial para hacer una búsqueda intencionada de lesiones que pudiesen representar etapas iniciales del cáncer”, dijo Marroquín.

La firma contó además con la participación de Helios Becerril Miranda, director de Asuntos Corporativos de AstraZeneca México.