Lanzan placas edición especial del Mundial 2026 en Nuevo León

Ahora, además de la licencia de conducir edición mundial, habrá placas mundialisticas y es que a 100 días de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el titular del Instituto de Control Vehicular (ICV), Ramiro Bravo, anunció el lanzamiento de las nuevas placas edición mundial en Nuevo León.

El funcionario detalló que a partir de hoy, 4 de marzo de 2026, estarán disponibles 40 mil ejemplares con diseño conmemorativo.

“En el contexto del mundial, a partir de hoy se van a poder entregar placas conmemorativas en relación al Mundial. Son las placas mundialísticas y tenemos en stock 40 mil placas”, informó durante el Nuevo León Informa en Palacio de Gobierno.

¿Qué costo tendrá la reposición de las placas?

El costo de las nuevas placas será el mismo que el de las convencionales: 5 mil 866 pesos para alta de vehículo.

Para realizar el trámite se requiere presentar la factura del vehículo y contar con licencia de conducir vigente del estado de Nuevo León.

En caso de reposición, el costo será de $1,173 pesos. El trámite deberá realizarlo el titular del vehículo y también será indispensable presentar licencia de conducir vigente de la entidad.

¿En qué módulos puedes reponer obtener placas edición mundialista?

Para alta de vehículos y obtener las placas edición mundialista, los ciudadanos podrán acudir a los siguientes módulos:

Pabellón Ciudadano

CITADEL

Santa Cruz

Plazas Outlet

Cumbres

Valle Oriente

En tanto, para reposición, el servicio estará disponible en:

Pabellón Ciudadano

Plazas Outlet

CITADEL

En el caso de placas foráneas en altas de vehículos, el trámite también podrá realizarse en los módulos señalados.

Así también puedes realizar tu proceso

Las autoridades recordaron que los procesos también pueden efectuarse en línea, a través de NLinea y del portal oficial del ICV.

“La mayoría de los trámites del ICV ya se pueden hacer por medios digitales; no necesitan hacer filas para tener sus placas mundialísticas, tampoco para tener su licencia”, señaló Mariela Saldívar, titular de la Oficina Ejecutiva, quien también participó en el Nuevo León Informa.

Estas placas se suman a la licencia de conducir conmemorativa del Mundial 2026, lanzada el pasado 10 de febrero.