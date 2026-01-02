Lanzan pirotecnica y se incendia casa en San Bernabé

No se reportaron personas lesionadas, ya que los moradores había salido a pasar el año nuevo en casa de unos familiares.

Un incendio provocado por unos jóvenes que se divertían prendiendo pirotecnia, provocó el que un domicilio fuera presa del fuego en la colonia San Bernabé.

Los hechos ocurrieron durante los festejos del año nuevo en la calle Huerta y Berros en la colonia San Bernabé.

El incendio movilizó al personal contra incendio y a elementos de Protección Civil de Monterrey.

Durante las maniobras contra incendio se reveló que no se reportaron personas lesionadas, ya que los moradores había salido a pasar el año nuevo en casa de unos familiares.

Trascendió que el fuego inició, luego de que unos jóvenes vecinos de la cuadra, festejaron la llegada del 2026 quemando pólvora.

Se presume que uno de estos fuegos artificiales cayó en el porche de la residencia, donde se encontraban cajas con ropa.

El incendio destruyó por completo la mercancía y el fuego alcanzó un automóvil estacionado en la cochera.

Hasta la mañana del jueves primero de enero, no se había dado a conocer si se llevaron a cabo detenciones en torno a los hechos.