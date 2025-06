Lanzan 'Lupita', ChatBot para reportar baches en Guadalupe

El alcalde Héctor García presentó el ChatBot "Lupita”, la nueva portavoz del municipio de Guadalupe, para que la comunidad reporte los baches, fallas en pavimentación y en luminarias, baldíos sucios y demás deficiencias en servicios públicos, con el compromiso de atenderlos en forma rápida.

El número de contacto de "Lupita” es 81 8030 6000, llamándole por teléfono o enviándole un WhatsApp.

El edil de Movimiento Ciudadano presentó esta nueva herramienta ante líderes sociales y vecinos, en un evento masivo en el Teatro Sara García.

Y pidió a todos replicar el número del ChatBot para que la comunidad haga uso de él para realizar los reportes.

El presidente municipal dijo que un plazo razonable para atender cada queja es de 24 horas, pero habrá casos que requieren más tiempo.

El reto es reparar mil 500 baches por semana.

Afuera del recinto, García presentó tres vehículos nuevos, color naranja, los primeros de una flotilla asignada para atender los reportes.

El edil dijo que recibió la administración con vialidades en pésimas condiciones.

"Recibimos las calles mal hechas, en pedazos. Había 50 mil baches”, afirmó.

Aseguró que en siete meses de gestión, ya se han reparado 20 mil baches, que representan cerca de 155 mil metros cuadrados.

La dimensión de lo que su administración ha bacheado equivale a 22 canchas del estadio de futbol de los Rayados.

Ya se han intervenido importantes avenidas y calles, pero el reto es avanzar todos los días.

El ChatBot "Lupita” también le permitirá al municipio evaluar cómo va en la atención y solución de quejas.

"Sin simulaciones”, aclaró el edil.

"Ayúdenos a replicar a Lupita. Parece una simple plataforma, pero no lo es, Lupita nos regañará, todos los días nos mandará un reporte de lo que hicimos y lo que no, si las secretarías y los funcionarios hacen o no su trabajo”, expresó.

La inversión en los tres vehículos fue de un millón 200 mil pesos, mientras que en la creación de la plataforma se aplicaron 100 mil pesos.

Al año, el municipio tiene un presupuesto de al menos 90 millones de pesos para atender el bacheo.

Las empresas que apoyarán la tarea darán una garantía de dos años.

"Ya se acabó eso de que en el bacheo está el ganeo”, sostuvo.

Comentarios