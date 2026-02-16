Lanzan festival 'Goles de Cabeza' para reflexionar sobre fútbol

El alcalde Andrés Mijes presentó el festival que une deporte, cultura e identidad en Nuevo León, proyectando un legado único para el Mundial 2026

En la antesala del Mundial 2026, el alcalde Andrés Mijes presentó el festival “Goles de Cabeza: Pensar el Fútbol”, una plataforma cultural que busca proyectar a la Zona Metropolitana de Nuevo León como un referente nacional de reflexión, identidad y conversación pública.

Más que un torneo: oportunidad de desarrollo

Mijes destacó que el Mundial no solo es un calendario de partidos, sino una oportunidad para fortalecer la cultura, la inteligencia colectiva y la visión compartida del estado.

“El fútbol se juega con los pies, pero se define con la cabeza y en equipo. Y Nuevo León sabe jugar en equipo cuando decide construir”, afirmó.

Del 23 de febrero al 1 de marzo, el festival reunirá a figuras nacionales e internacionales como Andoni Zubizarreta y Javier Risco, con la asesoría del escritor Juan Villoro, además de exposiciones históricas, teatro, documentales y espectáculos musicales.

Un sistema táctico para el desarrollo estatal

El alcalde explicó que el festival refleja el modelo de la 4T Norteña y una visión de estado donde el desarrollo se concibe como un equipo equilibrado.

“Un estado fuerte necesita defensa sólida, medio campo creativo y una delantera que convierta oportunidades en bienestar”, señaló.

Bajo esa analogía:

Defensa: economía fuerte, inversión estratégica y planeación que blindan la competitividad.

economía fuerte, inversión estratégica y planeación que blindan la competitividad. Medio campo: educación, cultura y tejido social que organizan el talento metropolitano.

educación, cultura y tejido social que organizan el talento metropolitano. Delantera: capacidad de transformar crecimiento en prosperidad compartida para las familias.

“Ese es el sistema que puede hacer de Nuevo León un estado campeón para todas y todos”, puntualizó.

La Zona Metropolitana como equipo

El alcalde resaltó que el festival integra a las principales universidades (UANL, UDEM, U-ERRE y Tecnológico de Monterrey) fortaleciendo la alianza entre industria, conocimiento y cultura. La iniciativa busca proyectar a la Zona Metropolitana como un espacio capaz de organizar grandes conversaciones nacionales sobre deporte, historia e identidad.

“Nuevo León tiene talento, industria, universidades y carácter. Lo que necesita es visión compartida”, expresó.

Legado cultural y cohesión social

Mijes aseguró que el proyecto cultural se alinea con Crecimiento con Justicia, impulsado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

“Este es el equipo de la Presidenta. Un equipo que entiende que el desarrollo debe ser equilibrado, que la economía debe ser fuerte y que el bienestar debe compartirse”, afirmó.

El edil destacó la labor de la filántropa y activista cultural Bárbara Herrera en el fortalecimiento de la cultura y el deporte como pilares del desarrollo social en la región.

Más que partidos: creación de un legado

Ante la expectativa generada por el calendario mundialista, Mijes afirmó:

“En Nuevo León sí habrá grandes partidos. Los vamos a crear nosotros. Partidos de ideas, de cultura y de conversación pública que dejarán huella”.

Con “Goles de Cabeza”, la Zona Metropolitana se posiciona como un espacio que transforma la emoción deportiva en capital cultural, demostrando que el verdadero legado del Mundial no solo se mide en goles, sino en la capacidad de una región para pensarse y avanzar unida.

La cartelera completa puede consultarse en las redes oficiales del Gobierno de Escobedo.