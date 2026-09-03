Lanzan en Nuevo León la primera billetera gubernamental

Nuevo León lanzó la Billetera NLínea, una herramienta que permitirá a los ciudadanos identificarse y llevar en sus dispositivos documentos oficiales

El Gobierno de Nuevo León presentó la Billetera NLínea, una herramienta digital que permitirá a los ciudadanos concentrar en un solo lugar documentos oficiales, identificarse de manera digital y consultar información incluso cuando no tengan conexión a Internet.

El lanzamiento fue encabezado por el gobernador Samuel Alejandro García Sepúlveda durante la inauguración de la Segunda Reunión Regional Noreste sobre Transformación Pública Digital, denominada “El futuro de México es hoy”.

Frente a funcionarios y especialistas en transformación digital, García sostuvo que la nueva herramienta representa un paso más en la digitalización de los servicios públicos.

“Eso es Nuevo León el día de hoy. Esa cartera digital o wallet o billetera es el siguiente paso para muchos ciudadanos”, manifestó.

El mandatario estatal señaló que el objetivo es avanzar de los expedientes digitales y documentos en PDF hacia sistemas basados en metadatos, con mayor eficiencia y transparencia.

Una identificación digital con documentos oficiales

A través de la Billetera NLínea, los usuarios podrán llevar en sus dispositivos los documentos emitidos por el Estado que ya formen parte de su Expediente Único dentro de la ventanilla digital NLínea.

Entre los documentos que podrán integrarse se encuentran actas, permisos y contratos, con la posibilidad de que el ciudadano los tenga disponibles desde su dispositivo móvil sin necesidad de recurrir constantemente a documentos físicos.

La plataforma incorpora tecnología blockchain, con la que se busca verificar la autenticidad e integridad de los documentos y protegerlos frente a posibles alteraciones.

Además, el usuario tendrá control sobre su propia información y podrá consultar los documentos aun cuando el dispositivo no tenga conexión a Internet.

El modelo toma referencias de Europa

El desarrollo de la Billetera NLínea tomó como referencia el marco europeo DAS 2.0 para identidad digital, que establece estándares y especificaciones para las billeteras europeas de identidad digital.

Durante la presentación, el Gobierno estatal destacó que este tipo de tecnología ya es utilizada en Estados Unidos y la Unión Europea y aseguró que, en Latinoamérica, Argentina es el único país que cuenta con un modelo similar.

La titular de la Oficina Ejecutiva, Mariela Saldívar, señaló que los documentos oficiales emitidos por NLínea e incorporados tanto al Expediente Único como a la Billetera NLínea cuentan con mecanismos de protección contra posibles modificaciones.

Cabe señalar que dicho encuentro reunió a funcionarios, líderes, directivos y tomadores de decisiones de áreas relacionadas con Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Mejora Regulatoria, Innovación y Gobierno Digital.