Lanzan convocatoria para integrarse a la Policía de Monterrey

El secretario de Administración, Marcelo Segovia, supervisó las mejoras realizadas en infraestructura y equipamiento para la formación de los cadetes

El Gobierno de Monterrey abrió la invitación para mujeres y hombres de entre 19 y 35 años que estén interesados en integrarse a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

La administración municipal busca fortalecer el estado de fuerza de la corporación mediante la incorporación de nuevos elementos, quienes recibirán capacitación académica, física, táctica y de desarrollo humano en la Academia de Policía de Monterrey.

Academia cuenta con simuladores y áreas de entrenamiento

Durante un recorrido por las instalaciones, el secretario de Administración, Marcelo Segovia, supervisó las mejoras realizadas en infraestructura y equipamiento para la formación de los cadetes.

La academia cuenta con aulas, áreas de entrenamiento físico y táctico, simuladores de vehículos, motocicletas y tiro, además de espacios destinados a prácticas operativas.

“La intención de esta administración es crecer la fuerza laboral de la Policía de Monterrey, y aquí en la Academia hacen toda su formación, tenemos simuladores de vehículos, de motocicletas, de tiro, aquí en la parte de atrás está todo el adiestramiento físico que llevan de formación nuestros policías con la intención de tener policías mejor preparados el día de mañana cuidando a todas nuestras familias en el municipio de Monterrey”, señaló Marcelo Segovia.

Ofrecen sueldo base de 35 mil pesos mensuales

Además de la capacitación, el municipio busca hacer más atractiva la carrera policial mediante mejores condiciones laborales.

A través del programa ESCUDO, un policía raso cuenta con un sueldo base de 35 mil pesos mensuales, además de prestaciones, capacitación permanente y oportunidades de desarrollo profesional.

Las personas interesadas pueden acudir al Centro de Reclutamiento de la Academia de Policía de Monterrey, ubicado en Calle Miguel Barragán sin número, colonia Industrial, de lunes a viernes, de 8:00 a 17:00 horas.

También pueden solicitar información al 81 5102 6750, extensiones 51, 52 y 53, o vía WhatsApp al 81 1533 1942.