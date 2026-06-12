Lanzan concurso de fotografía 'El Mundial más Norteño'

Todos los premiados serán nombrados Embajadores Turísticos de Nuevo León, lo que les permitirá acceder a invitaciones especiales

Con el objetivo de que ciudadanos y visitantes compartan su visión de Nuevo León con el mundo en el marco de la Copa Mundial FIFA 2026, la Secretaría de Turismo estatal presentó la convocatoria del Concurso de Fotografía 2026, edición “El Mundial más Norteño”.

Durante la presentación, realizada en el espacio de Nuevo León Informa, la secretaria de Turismo, Maricarmen Martínez, estuvo acompañada por el secretario técnico de CONARTE, Ricardo Marcos González, y por José Santana, director general de Nikon México en Nuevo León.

La convocatoria está abierta para todas las personas mayores de edad, tanto mexicanas como extranjeras que acrediten su residencia o estancia legal en el país, quienes podrán participar con imágenes que reflejen la identidad, tradiciones y riqueza del estado.

“Este año presentamos la edición ‘El Mundial más Norteño’, inspirada en el momento que vive nuestro estado, rumbo a la fiesta futbolera que inicia formalmente el día de mañana.

Buscamos fotografías que capturen aquello que distingue a Nuevo León, nuestros paisajes, nuestras tradiciones, nuestra gastronomía y la personalidad de nuestra gente, imágenes que nos permitan ver a Nuevo León desde distintas perspectivas”, destacó Maricarmen Martínez.

El certamen contempla cinco categorías: Orgullo Futbolero, enfocada en la pasión por el fútbol; Escenarios de Nuevo León, dedicada a los paisajes naturales y urbanos; Personalidad Neoleonesa, que busca retratar a quienes dan identidad al estado; Tradiciones y Cultura, centrada en las costumbres y expresiones culturales; y Sabores de Nuevo León, enfocada en la riqueza gastronómica de la entidad.

Por su parte, José Santana explicó que el ganador de la categoría Orgullo Futbolero recibirá una cámara profesional Nikon Z50II con lente, mientras que los primeros lugares de las demás categorías obtendrán una Nikon Z30 con kit de lente.“Estas dos cámaras están pensadas justamente para que puedan llevar más allá el talento y que puedan expresar desde su visión tanto en foto como en video”, señaló.

Además, los segundos y terceros lugares de cada categoría recibirán diversos premios que incluyen entradas, hospedajes y pases en distintos atractivos turísticos de Nuevo León.

Como parte de los incentivos adicionales, las 15 personas ganadoras serán integradas al programa Creadores Nikon, donde podrán colaborar en actividades de la marca y continuar desarrollando sus habilidades fotográficas.

Asimismo, todos los premiados serán nombrados Embajadores Turísticos de Nuevo León, lo que les permitirá acceder a invitaciones especiales para eventos, festivales, viajes de familiarización y otras experiencias organizadas por la Secretaría de Turismo.

Los ganadores también participarán en una experiencia de fotografía astronómica en el Observatorio Astronómico Tlapiani de la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde recibirán una clase magistral impartida por la fotógrafa y embajadora de Nikon México, Gabriela Guajardo.

Finalmente, Ricardo Marcos informó que las 15 fotografías ganadoras formarán parte de una exposición especial que se exhibirá en la Fototeca de Nuevo León desde diciembre de 2026 y hasta febrero de 2027, con el propósito de mostrar distintas perspectivas de la entidad durante el año mundialista.