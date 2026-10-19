Lanzan campaña de salud contra cáncer de mama en Monterrey

En alianza con el DIF Monterrey y Red Ambiental, ofrecerán 260 mastografías y densitometrías gratuitas durante el mes de octubre.

La diputada local por Monterrey, Lorena de la Garza, invitó a las mujeres regiomontanas a aprovechar los estudios gratuitos que ofrece la campaña “Somos una señal en tu camino, autoexplórate”, iniciativa que busca fomentar la detección oportuna del cáncer de mama durante octubre, con el apoyo del Camión Rosa de Red Ambiental.

La legisladora reconoció la participación del alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza; de la presidenta del DIF Monterrey, Gaby Oyervides, y de la empresa Red Ambiental por unir esfuerzos en favor de la salud de las mujeres.

Como parte de esta campaña, se contempla la realización de 260 estudios gratuitos, entre mastografías y densitometrías, además de la entrega de cinco prótesis mamarias para mujeres que han enfrentado el cáncer de mama.

De la Garza exhortó a las mujeres a no postergar sus revisiones médicas y aprovechar los servicios disponibles para detectar oportunamente cualquier posible anomalía.

“No lo dejen para después. Háganse sus estudios, revísense y aprovechen estos apoyos. Detectar a tiempo puede salvar vidas y quiero que más mujeres tengan la oportunidad de cuidar su salud. Hay que aprovechar esta campaña que tenemos en Monterrey”, expresó.

Asimismo, destacó que los camiones recolectores rosas recorrerán distintas colonias para difundir mensajes de prevención y generar conciencia sobre la importancia de la autoexploración y la atención médica oportuna.

“Todas conocemos a alguien que ha enfrentado el cáncer de mama y sabemos lo difícil que puede ser para una familia. Por eso es tan importante que las mujeres se cuiden, se revisen y sepan que no están solas”, agregó.

Finalmente, la diputada local informó que las mujeres interesadas en conocer los requisitos y detalles de los estudios y apoyos pueden solicitar información a través de WhatsApp, en el número 81 2860 4733.

Lorena de la Garza reiteró que la prevención del cáncer de mama debe mantenerse durante todo el año y no limitarse a octubre, al subrayar la importancia de promover una cultura de cuidado y atención a la salud de las mujeres regiomontanas.