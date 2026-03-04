Lanzan artefacto explosivo desde un dron en Dr. Coss

El perímetro donde se realizó el hallazgo fue acordonado por autoridades policiacas pues el artefacto se encontraba en un lateral sobre la carretera

En un lateral de la carretera localizaron un supuesto artefacto explosivo que suponen fue lanzado por un dron en el municipio de Dr. Coss.

El reporte se realizó ante las autoridades durante este día por la carretera a las Comitas y las Lajillas en citado municipio.

Señalaron que de manera anónima reportaron el hallazgo del supuesto artefacto explosivo improvisado que presuntamente fue arrojado por un dron.

Informaron que se encuentra activo el artefacto, por lo que solicitaron la pronta intervención de las autoridades.

Hasta el lugar se desplaza un operativo por parte de autoridades federales y estatales y especialistas en el tema de explosivos.

