Lanza Santa Catarina campaña de protección a osos

Elementos de Protección Civil recibieron un taller especializado sobre el manejo adecuado de fauna silvestre, con énfasis en la atención de osos

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Con el objetivo de proteger al oso negro americano, especie que habita en la región de la Huasteca, el gobierno de Santa Catarina lanzó una campaña de prevención y protección dirigida a la ciudadanía, reforzando las acciones de atención ante avistamientos de esta especie silvestre.

Santa Catarina ocupa el quinto lugar en número de avistamientos de osos en el estado de Nuevo León, por lo que autoridades locales han intensificado los esfuerzos para promover una convivencia segura entre humanos y fauna.

Israel Contreras, director de Protección Civil municipal, informó que el personal está debidamente capacitado y autorizado por Parques y Vida Silvestre de Nuevo León para responder ante reportes de avistamientos.

“Contamos con una Unidad de Rescate Animal que se activa dependiendo la situación de riesgo y el lugar del avistamiento. Nuestra prioridad es la seguridad de los ciudadanos y la preservación del oso negro, especie protegida bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010”, señaló.

Como parte del protocolo, los elementos de Protección Civil recibieron un taller especializado sobre el manejo adecuado de fauna silvestre, con énfasis en la atención de osos, impartido por Parques y Vida Silvestre.

Además, cualquier reporte se canaliza de forma coordinada con la PROFEPA y las autoridades estatales correspondientes.

La campaña también contempla acciones de concientización ciudadana. Contreras compartió recomendaciones clave en caso de un encuentro con un oso:

Mantener la calma.

No darle la espalda ni correr.

Evitar tomar fotos o selfies.

No alimentarlos ni dejar comida.

Reportar al número de emergencia: 81 8676 1908.

El gobierno exhorta a la población a colaborar con las autoridades y reportando cualquier avistamiento para garantizar la seguridad de todos.