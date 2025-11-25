Lanza Samuel llamado a Medio Ambiente por Torres Sendero

En el Cerro del Topo hay en puerta un proyecto de la Inmobiliaria Espacios, el cual, aunque no tiene aún los permisos municipales necesarios

El Gobernador de Nuevo León, Samuel García, se sumó al llamado de activistas y asociaciones civiles por la presunta edificación del megraproyecto inmobiliario Torres Sendero, en faldas del Cerro del Topo Chico.

A través de redes sociales, García compartió la publicación de tulipán del Monte de la expresión artística en el terreno ubicado en la calle Plinio Ordóñez, colonia Lomas de Aztlán, en Escobedo.

En sus historias, el mandatario dejo en claro que “ningún cerro se toca” ni tampoco alguna reserva natural, donde también etiquetó al secretario de Medio Ambiente estatal, Raúl Lozano Caballero.

“@raullozanocaballero no se toca ni un cerro ni Área Natural Protegida”, se lee en la publicación de García.

Dicha actividad se realizó a modo de alzar la voz, ya que en el Cerro del Topo hay en puerta un proyecto de la Inmobiliaria Espacios del empresario José Antonio Treviño, el cual, aunque no tiene aún los permisos municipales necesarios, ya tienen las maquetas de cómo quedarían estas torres de 80 departamentos cada una.

Info7 dio a conocer el pasado 23 de noviembre que asociaciones civiles y vecinos de Escobedo están pidiendo que se amplíe el polígono de la reserva natural del Cerro del Topo para evitar la construcción de 21 torres de departamentos, que además de privatizar el área, contribuiría al desabasto de servicios y a colapsar la movilidad.

“Nosotros tuvimos una reunión con municipio, con presidencia que nos citaron para hablar del proyecto y como para saber qué era lo que nosotros queríamos. “Entonces, fuimos igual representantes de la de la sociedad civil y nos comentaron que efectivamente el proyecto no tiene permisos, el municipio no le ha otorgado permisos al desarrollador, sin embargo, este también comentaba que, si el proyecto llegara a cumplir con los requisitos, pues ellos van a tener que aceptarlo”, dijo Liz integrante de la asociación Tulipán del Monte.

Agregó que, además de la ampliación de la reserva natural del Cerro del Topo, pidieron al municipio que en dado caso de que el desarrollador vuelva a solicitar los permisos, sean muy minuciosos, ya que muchas veces no cumplen con los requisitos de impacto ambiental.