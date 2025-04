Lanza Protección Civil alerta por viento, polvo y más calor

Protección Civil de Nuevo León lanzó una alerta preventiva porque durante tres días, contados a partir de hoy, las condiciones climatológicas empeorarán, con mucho viento, polvo, más calor, poca humedad y más contaminación.

Eso aviso se emite en base al Reporte Meteorológico de Altas Temperaturas, previo a la llegada de un nuevo frente frío, el sábado.

En la conferencia Nuevo León Informa, el director de Protección Civil estatal, Erik Cavazos, pidió a los ciudadanos tomar en cuenta la información emitida por el Sistema Meteorológico Nacional, sobre las condiciones del clima que prevalecerán entre miércoles 2, jueves 3 y viernes 4 de abril:

Miércoles 2:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C

Vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 70 a 90 km/h y tolvaneras.

Jueves 3:

Temperaturas máximas 35 a 40 °C

Viento de 20 a 40 km/h con rachas de 60 a 80 km/h y tolvaneras.

Viernes 4:

Temperaturas máximas 35 a 40 °C

Viento de 20 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h y tolvaneras.

Se registrará la entrada de polvo proveniente de la región desértica del estado de Coahuila, y eso provocará un deterioro en la calidad del aire en la zona metropolitana de Monterrey durante miércoles y jueves.

Se pronostica que para estos días se registren los factores del 30-30-30, es decir, temperaturas mayores a 30 grados, rachas de vientos mayores a los 30 kilómetros por hora, y 30 por ciento de humedad relativa, factores que podrían ser favorables para el inicio de incendios de pastizales o de incendios forestales.

Por ello, Protección Civil Nuevo León emitió una serie de recomendaciones a la población.

Especialmente, se pide no quemar basura, ni arrojarla en sitios indebidos, no tirar colillas de cigarros en predios o cerros, no encender fogatas, e informar al 911 sobre cualquier fumarola.

También se recomienda cuidar a los adultos mayores, a los menores de edad y a la población con alguna enfermedad. Igualmente, hay que cuidar a las mascotas.

Hay que mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol principalmente entre las 11:00 y 17:00 horas, usar ropa ligera; y, si se realiza senderismo, llevar suficiente agua y protector solar.

El Centro de Operaciones de Protección Civil Nuevo León se mantiene atento a cualquier actualización.

Esta información la emite la corporación estatal en acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

La hora crítica de más calor y de mayores ráfagas de vientos es entre las 13:00 y 15:00 horas, por lo que a esa hora podrían surgir incendios.

Aclaró que esa combinación de polvo, vientos, menor humedad y mayor temperatura es propicia para los siniestros.

"Se lanza esta alerta de prevención”, dijo.

VAN A COAHUILA A APOYAR COMBATE A INCENDIO

El director de Protección Civil de Nuevo León, Érik Cavazos, informó que elementos de esta corporación se trasladaron al estado de Coahuila para apoyar en el combate al incendio forestal que se generó en el municipio de Múzquiz.

Ya se trasladó un equipo de expertos en incendios y además se apoyará con uno de los helicópteros.

Ese municipio coahuilense se ubica a unos 350 kilómetros de Nuevo León.

