Lanza piedra contra camión y lesiona a pasajera en Monterrey

Los hechos ocurrieron en la colonia Rincón del Poniente, cuando un hombre que viajaba en la unidad comenzó a mostrar una actitud agresiva

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Un hombre que viajaba a bordo de un camión de ruta, de las unidades verdes, lanzó una piedra contra el transporte luego de ser bajado por el conductor, lo que provocó que una pasajera resultara lesionada.

Los hechos ocurrieron la tarde de ayer en calles de la colonia Rincón del Poniente, en Monterrey, y quedaron grabados en video por una de las pasajeras, quien captó el momento en que el hombre comenzó a mostrar una actitud agresiva al interior de la unidad.

En las imágenes se observa al sujeto, quien vestía una playera roja y pantalón café claro, acercarse al chofer para decirle algo que no se alcanza a escuchar con claridad. Posteriormente, se aferró a un tubo ubicado en el área del conductor, por lo que este detuvo la marcha e intentó bajarlo. Tras varios segundos de forcejeo, en los que únicamente se registraron jaloneos, el hombre finalmente descendió del camión.

Sin embargo, luego de caer, el sujeto se levantó, tomó una piedra y la lanzó contra el transporte justo cuando el conductor había cerrado las puertas. La piedra atravesó una de las ventanas e impactó en el área de los asientos, donde se encontraba María Eugenia García Herrera, de 66 años, quien resultó lesionada.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la mujer intentó esquivar la piedra, pero al agacharse terminó cayendo. La pasajera presentó un traumatismo con hematoma en la región frontal, además de dolor cervical, por lo que fue valorada por personal de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja Mexicana, quienes le otorgaron un pase médico para recibir atención especializada.

Mientras tanto, el presunto agresor fue retenido por los propios pasajeros, quienes le reclamaron por lo ocurrido. Hasta el momento, se desconoce si el hombre fue detenido formalmente por elementos de la Policía de Monterrey, así como su identidad.