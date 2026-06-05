Lanza Nuevo León estrategia para proteger su biodiversidad

La Estrategia Estatal para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad contempla siete ejes estratégicos, 35 líneas de acción y 95 acciones concretas

Con el objetivo de garantizar la conservación de sus ecosistemas y asegurar el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales en las próximas décadas, el Gobierno de Nuevo León presentó la Estrategia Estatal para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad de Nuevo León (ECUSBE-NL), un instrumento que marcará la política ambiental de la entidad hasta el año 2040.

La estrategia fue presentada por la Secretaría de Medio Ambiente estatal en coordinación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), y se convertirá en la hoja de ruta para la protección, restauración y aprovechamiento responsable de la riqueza natural del estado durante los próximos 15 años.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es que Nuevo León se convierte en la primera entidad del país en fortalecer legalmente la operación de una estrategia estatal de biodiversidad, lo que permitirá dar continuidad a las acciones más allá de los cambios de administración.

Durante la presentación, el secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, explicó que la ECUSBE-NL fue construida mediante un proceso participativo que involucró a más de 40 actores clave entre especialistas, instituciones, organizaciones y representantes de distintos sectores.

El funcionario detalló que el Plan de Acción 2040 contempla:

Siete ejes estratégicos.

35 líneas de acción.

95 acciones concretas.

"Este instrumento no solo establece metas ambientales, sino que asegura la permanencia de los servicios ecosistémicos esenciales para las y los neoleoneses: el agua, el aire limpio, los alimentos y la resiliencia ante el cambio climático", afirmó Lozano Caballero.

Dicha busca fortalecer el conocimiento sobre la biodiversidad estatal, impulsar su conservación y promover actividades productivas compatibles con la protección de los ecosistemas.

Conservación, agua y resiliencia climática

Las autoridades destacaron que la biodiversidad es fundamental para mantener servicios ambientales indispensables para la población, como el abastecimiento de agua, la regulación del clima, la calidad del aire y la producción de alimentos.

En ese sentido, la nueva estrategia plantea acciones orientadas a la restauración de ecosistemas degradados, la protección de especies prioritarias, el fortalecimiento de áreas naturales protegidas y la generación de información científica para la toma de decisiones.

Asimismo, se contempla la participación ciudadana como un componente permanente para dar seguimiento a los objetivos establecidos.

Destacan avances ambientales de la actual administración

Durante la sesión también se presentaron los avances alcanzados en materia ambiental durante la administración estatal.

Entre las acciones destacadas se encuentran los programas de reforestación, la restauración de zonas afectadas por incendios forestales, la creación de nuevas Áreas Naturales Protegidas como el Parque Libertad y el fortalecimiento de las labores de inspección y vigilancia ambiental.

Las autoridades señalaron que estas medidas forman parte de una estrategia integral para enfrentar los efectos del cambio climático y proteger el patrimonio natural de Nuevo León.

Entrará en vigor tras su publicación oficial

La Secretaría de Medio Ambiente informó que la ECUSBE-NL será publicada en los próximos días en el Periódico Oficial del Estado, lo que permitirá formalizar su entrada en vigor.