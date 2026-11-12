Lanza Jesús Nava curso de manejo gratuito en Santa Catarina

La iniciativa arrancará este sábado 14 de noviembre a las 9:00 horas en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal

Con el objetivo de fomentar la cultura vial, apoyar la economía familiar y facilitar el trámite de la licencia de conducir, el municipio de Santa Catarina anunció el inicio de cursos teóricos de manejo totalmente gratuitos.

La iniciativa, impulsada por el alcalde Jesús Nava, arrancará este sábado 14 de noviembre a las 9:00 horas en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, en un trabajo coordinado con la Secretaría de Sustentabilidad y Movilidad Urbana.

"Será un curso permanente que tendremos todos los sábados a las 9 de la mañana para todos los ciudadanos de Santa Catarina que estén interesados en tramitar su licencia de conducir", destacó el edil.

Durante las sesiones, los asistentes recibirán capacitación sobre la aplicación del Reglamento de Tránsito, herramienta fundamental para promover una conducción responsable y segura en las calles del municipio.

El programa está dirigido exclusivamente a habitantes de Santa Catarina y se impartirá de manera permanente todos los sábados con una duración de 45 minutos por sesión.

Los ciudadanos interesados en inscribirse o solicitar mayores informes pueden comunicarse a los teléfonos 81 2897 4765 y 81 8676 1919.