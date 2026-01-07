Lanza hombre piedras y daña vehículos en avenida Morones Prieto

Elementos de vialidad de Monterrey notificaron a las autoridades de seguridad para la localización y seguimiento de la persona responsable.

Un total de cuatro vehículos resultaron afectados por la presencia de rocas en la avenida Morones Prieto.

Según testigos, un hombre en situación de calle habría sido quien arrojara las piedras de gran tamaño, provocando las afectaciones.

Dos vehículos Chevrolet y Kia, ambos blancos, resultaron con una ponchadura de llanta, por lo que sus conductores tuvieron que realizar el cambio de refacción.

Por otro lado, un auto en color gris tipo Chevrolet resultó con dos llantas ponchadas, por lo que se solicitó el apoyo de auxilio vial para realizar los cambios.

Y finalmente, un vehículo en color azul tipo Chevrolet resultó más afectado luego de que una de las rocas entrara en la parte inferior de la unidad, provocando el destrozo del chasis, teniendo que llamar a una grúa para su retiro.

Al lugar arribaron elementos de vialidad de Monterrey, quienes auxiliaron a los conductores, así como notificaron a las autoridades de seguridad para la localización y seguimiento de la persona responsable.