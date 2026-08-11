Lanza García “Reto Fit” para promover hábitos saludables

Los interesados deberán completar su inscripción, acudir a la evaluación nutricional y participar en la actividad física que forma parte de los requisitos

Con el objetivo de promover la actividad física y fomentar hábitos saludables, el municipio de García, encabezado por el alcalde Manuel Guerra lanzó el “Gran Reto Fit de la Gente”.

La iniciativa contempla una bolsa de premios con $50 mil pesos para el primer lugar, y está dirigida a habitantes del municipio interesados en establecer una meta personal y trabajar durante varias semanas en una transformación de sus hábitos.

El reto combinará actividad física con una evaluación nutricional, con la intención de que los participantes den seguimiento a su proceso y mantengan la constancia durante el desafío.

Promueven hábitos saludables

El municipio invitó a la ciudadanía a participar no solo con la intención de competir por los premios, sino de aprovechar el reto como una oportunidad para adoptar un estilo de vida más saludable.

“Es momento de transformar tu salud. El Gran Reto Fit García busca motivar a las y los ciudadanos a adoptar hábitos saludables y mejorar su condición física”, informó el municipio.

Registro cerrará el 14 de agosto

“Gran Reto Fit de la Gente” tendrá como fecha límite de registro el próximo 14 de agosto. Posteriormente, los participantes contarán con dos días para acudir al Centro Deportivo de la Gente y realizar su evaluación nutricional.

El desafío concluirá el próximo 5 de septiembre, cuando se llevará a cabo el cierre del reto y los participantes deberán demostrar la constancia alcanzada durante el proceso.

Establecen requisitos para competir

Para participar, los interesados deberán completar su inscripción, acudir a la evaluación nutricional y participar en la actividad física que forma parte de los requisitos para aspirar a alguno de los premios.

“Para participar en el reto y ser elegible para los premios económicos, es obligatorio estar inscrito(a) en el Trote de la Gente”, señalaron las autoridades municipales.

Con esta convocatoria, la administración informó que busca incentivar entre sus habitantes la práctica deportiva y la adopción de hábitos que contribuyan a una vida más activa y saludable.