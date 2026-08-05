Lanza García programa para recuperar vehículos del corralón

Ciudadanos podrán acceder a costos preferenciales para liberar sus unidades, además de obtener un 50% de descuento en las infracciones municipales no graves

El alcalde de García, Manuel Guerra Cavazos, anunció un programa de descuentos y facilidades para que los propietarios de vehículos retenidos en el corralón de Citro Grúas puedan recuperarlos durante todo el mes de agosto de 2026.

El edil informó que, gracias a un acuerdo de colaboración entre el Gobierno Municipal y Citro Grúas, los ciudadanos podrán acceder a costos preferenciales para liberar sus unidades, además de obtener un 50 por ciento de descuento en las infracciones municipales no graves.

Como parte del programa, las motocicletas con un valor comercial inferior a los 10 mil pesos podrán recuperarse pagando únicamente mil pesos, mientras que los automóviles cuyo valor sea menor a los 100 mil pesos podrán ser liberados mediante un pago de 3 mil pesos.

Para los vehículos con un valor de entre 100 mil y 150 mil pesos, el costo de recuperación será de 5 mil pesos, mientras que aquellos cuyo valor comercial sea superior a los 150 mil pesos podrán recuperarse con un pago único de 10 mil pesos.

El alcalde explicó que estos montos representan una oportunidad para que cientos de propietarios puedan volver a disponer de sus unidades sin enfrentar los elevados costos acumulados por arrastre, resguardo y otros conceptos administrativos.

El Gobierno municipal exhortó a la ciudadanía a no dejar pasar esta oportunidad, ya que el programa concluirá el próximo 31 de agosto, por lo que invitó a los propietarios a acudir cuanto antes para conocer los requisitos y aprovechar los beneficios.