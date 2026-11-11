Lanza Félix Arratia programa gratuito de salud mental

El proyecto surge de las necesidades detectadas en recorridos por los municipios, donde jóvenes enfrentan dificultades para recibir atención especializada

Con la intención de eliminar las barreras que dificultan el acceso a servicios de salud mental, el Gobierno de Nuevo León puso en marcha el programa “Ayudamos a los Jóvenes con su Salud Mental”, una iniciativa que brindará atención psicológica gratuita, orientación y acompañamiento emocional en todo el estado.

El arranque estuvo encabezado por el secretario de Igualdad e Inclusión, Félix Guadalupe Arratia Cruz, quien explicó que este proyecto surgió a partir de las necesidades detectadas durante sus recorridos por distintos municipios, donde tuvo contacto con jóvenes que enfrentan dificultades para recibir atención especializada.

Buscan facilitar el acceso a la atención psicológica

Desde el Centro Comunitario de Cuidado Emocional, señaló que la salud mental requiere atención oportuna, especialmente entre las nuevas generaciones. Como referencia, mencionó datos de UNICEF que indican que cuatro de cada 10 jóvenes de la generación centennial en México manifiestan necesitar apoyo para su bienestar emocional.

“Para nosotros, esto no es solamente una cifra, es una alerta de que nuestros jóvenes necesitan acompañamiento y ayuda. Queremos que sepan que pedir ayuda está bien y que cuentan con la Secretaría de Igualdad e Inclusión y conmigo para cuidar su salud emocional”, expresó.

Indicó que uno de los propósitos centrales será llevar los servicios más allá del área metropolitana, particularmente a comunidades donde la distancia, la falta de especialistas y las condiciones económicas representan obstáculos para acceder a consultas psicológicas.

“La salud mental no espera a nadie. Por eso, ni la distancia ni la situación económica pueden ser obstáculos para recibir apoyo psicológico. Pedir ayuda debe ser cada vez más fácil y estar al alcance de todas y todos, sin importar dónde vivan”, afirmó.

Programa contará con 50 psicólogos y atención gratuita

En su primera etapa, el programa contará con 50 psicólogas y psicólogos, además de 300 horas de atención destinadas a evaluar las necesidades de los usuarios, proporcionar acompañamiento y dar seguimiento a cada caso.

Para facilitar el acceso, la estrategia funcionará mediante tres esquemas: módulos itinerantes que visitarán diferentes municipios, una plataforma digital para solicitar consultas y atención presencial en el Centro Comunitario de Cuidado Emocional.

Las personas interesadas podrán registrarse a través del portal ayudamosm.org, donde deberán proporcionar su CURP, datos de contacto, modalidad de atención preferida y una breve descripción de la situación por la que solicitan apoyo.

Una vez realizado el registro, se efectuará una evaluación inicial para determinar el nivel de riesgo y las necesidades de cada joven, permitiendo canalizarlo con un especialista que brindará atención presencial o a distancia, además del seguimiento correspondiente.

Centro Comunitario ofrecerá terapias y talleres

Por su parte, el Centro Comunitario de Cuidado Emocional contará con tres consultorios, dos salas multiusos y dos salas polivalentes con capacidad para hasta 50 personas cada una. Estos espacios estarán destinados a terapias individuales, atención familiar, talleres grupales y consultas remotas asistidas.

Destacó que el objetivo es mantener un acompañamiento continuo y no limitar el servicio a una primera consulta, por lo que cada joven recibirá seguimiento de acuerdo con sus necesidades y avances.

La iniciativa también contempla la colaboración de distintas dependencias estatales, instituciones educativas, especialistas y organizaciones civiles, entre ellas la Secretaría de Salud, DIF Nuevo León, el Instituto Estatal de la Juventud, la Secretaría de las Mujeres, Asociación Alzheimer de Monterrey, AEQUS Rehabilitación Psicosocial A.B.P. y Mariposas de Felicidad A.C.