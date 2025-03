Lanza colectivo campaña para mejorar cultura vial

Con el objetivo de concientizar y promover una cultura vial entre todos los habitantes de Nuevo León, la asociación civil “Hagámoslo Bien” lleva a cabo la campaña “Bien al Volante”.

En entrevista, Eduardo Aguilar, consejero ciudadano de dicho programa, dio a conocer que su objetivo es que la ciudadanía sea consciente del impacto que pueden generar sus acciones al volante, considerando que Nuevo León ocupa el primer lugar a nivel nacional en hechos de tránsito.

Durante 2024, la campaña “Bien al Volante” ha logrado alcanzar a más de un millón de personas por medio de redes sociales, más de 1,000 capacitaciones en cultura vial, y más de 10,000 personas han firmado el compromiso para ser mejores conductores.

Estas cifras fueron gracias a las 22 conferencias impartidas en universidades y 178 actividades de sensibilización en cultura vial.

Con cada una de las personas que han participado en el programa, se estima que más de 20,000 nuevoleoneses han sido impactados por la cultura vial.

“Promover la cultura vial dentro de la ciudadanía, considerando que Nuevo León ocupa el primer lugar a nivel nacional en hechos de tránsito, lo que buscamos: concientizar a la ciudadanía del tema de la movilidad y la responsabilidad que implica la movilidad para todas y todos.

“¿Y cómo? Pues nuestras acciones y nuestras decisiones al trasladarnos, al movernos, pueden generar un impacto; pueden generar también, pues hechos viales pueden afectar a terceros”, señaló.

Aguilar agregó que la asociación busca sensibilizar sobre el impacto que pueden generar las acciones como conducir en estado de ebriedad, no respetar señalizaciones o límites de velocidad. Además, destacó que es un trabajo de todos los usuarios de las vías públicas, no solo de conductores.

“Trabajamos mucho en sensibilizar cuáles son las causas de los efectos de conducir en estado de ebriedad, el no respetar los límites de velocidad, el no respetar los señalamientos de tránsito y me refiero a todas las personas usuarias: ciclistas, peatones, transportistas, porque esto bueno, pues nos vulnera y nos puede poner en riesgo a todos”, comentó el consejero.

