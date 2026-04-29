Lanza Christus Muguerza y UDEM revista Factor Salud

La revista apuesta por la investigación como motor de cambio, promoviendo un enfoque donde la ciencia no solo dialoga con otras disciplinas

La colaboración entre la academia y el sector salud dio un paso firme hacia la divulgación científica con el lanzamiento de Factor Salud: Cuidar con Ciencia, una nueva revista digital impulsada por CHRISTUS MUGUERZA y la Universidad de Monterrey (UDEM).

Este proyecto editorial nace con el fin de acercar información confiable, accesible y de valor a la sociedad, en un momento en el que la desinformación en temas de salud representa un desafío creciente.

La publicación será cuatrimestral y estará disponible en formato digital a través de la plataforma Factor-Salud.mx.

Más que un ejercicio aislado, la revista apuesta por la investigación como motor de cambio, promoviendo un enfoque donde la ciencia no solo dialoga con otras disciplinas, sino también con la realidad cotidiana.

Además, busca vincular el conocimiento científico con el estilo de vida de las personas.

Factor Salud: Cuidar con Ciencia está estructurada en cuatro secciones principales. “Ciencia viva” que tiene como propósito acercar el conocimiento científico a todo público; “Perspectivas en salud”, la cual abre un espacio para la reflexión, el debate y la difusión de avances en el sector; “Desde la guardia”, que contará con la participación de médicos residentes que compartirán análisis de datos sobre fenómenos observados en la práctica clínica diaria; y “Voces que transforman” en donde se incluirá entrevistas con expertos.

Aunque la primera edición se publicó en noviembre de 2025, el proyecto fue presentado de manera oficial este mes de abril, teniendo como tema central la pediatría.

Durante el anuncio, Horacio Garza Ghio, director general de CHRISTUS MUGUERZA destacó que la revista contribuirá a hacer frente a la desinformación en salud.

Por su parte, Lilia Elida García Rodríguez, vicerrectora de Ciencias de la Salud UDEM subrayó que esta iniciativa funcionará como un puente donde la ciencia se conecta no solo con otras disciplinas, sino con las necesidades reales de la sociedad.

La convocatoria permanece abierta para profesionales del sector salud interesados en publicar sus investigaciones o artículos, los cuales serán evaluados por un comité editorial que garantizará el cumplimiento de estándares, especialmente en términos de veracidad.