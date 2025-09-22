Info 7 Logo
Lamentan fallecimiento de Débora Estrella tras accidente aéreo

Por: Diana Leyva

21 Septiembre 2025, 12:32

Funcionarios e instituciones enviaron sus condolencias hacia la familia de la periodista, compañeros y seres queridos tras el deceso de la conductora

La primera institución en enviar sus condolencias por el sensible fallecimiento de la conductora de noticias, Débora Estrella fue el Gobierno del Estado.

A través de redes sociales envió sus condolencias a su familia y seres queridos.

El Club de Fútbol Monterrey Femenil también se pronunció ante el deceso de la regiomontana, debido a que era reconocida como una gran seguidora del equipo.

Por su parte, el alcalde de Escobedo, Andrés Mijes se pronunció ante esta noticia, destacando el profesionalismo de Estrella.

Diputadas y Diputados Federales PRI lamentaron el deceso de Débora Estrella, para unirse a la pena que embarga a su familia.

Por su parte, el cuerpo de Bomberos del Estado deseó una pronta resginación por la perdida de la periodista.

G1Y-7m2XQAA96C_.jpg

Fuerza Civil de Nuevo León se une a la pena que embarga a la familia Estrella Garza.

G1WemArXEAAkmek.jpg

El Instituto Mexicano de Seguro Social del Estado también expresó sus condolencias por la partida de Débora Estrella.

