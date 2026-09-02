Ladrones se llevan pantalla de 85 pulgadas y dinero de barbería

En las imágenes se observa el momento en que los responsables sacan los objetos del negocio para posteriormente escapar del lugar

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Una barbería de la colonia Hacienda Los Morales Primer Sector, en San Nicolás de los Garza, fue víctima de un robo durante la madrugada de este martes, cuando un grupo de personas ingresó al establecimiento y se llevó diversos objetos de valor.

De acuerdo con los afectados, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 de la mañana en el negocio ubicado sobre avenida Calzada Unión número 610.

Entre lo robado se encuentra una pantalla de 85 pulgadas, máquinas utilizadas para el trabajo de la barbería y dinero en efectivo, lo que generó pérdidas para los propietarios.

Captan a presunto ladrón cargando una pantalla

El robo quedó registrado por las cámaras de videovigilancia del establecimiento y de los alrededores. En las imágenes se observa el momento en que los responsables sacan los objetos del negocio para posteriormente escapar del lugar.

Una de las escenas que más llamó la atención de los afectados es cuando uno de los presuntos responsables aparece corriendo por las calles de la colonia mientras carga la pantalla de 85 pulgadas, intentando alejarse del establecimiento después de cometer el robo.

Propietarios difunden grabaciones del robo

Tras darse cuenta de lo ocurrido, los propietarios decidieron hacer público el caso a través de redes sociales, además de realizar la denuncia correspondiente, con la intención de que las imágenes puedan ayudar a identificar a quienes participaron en el robo.

Los afectados hicieron un llamado a los vecinos de Hacienda Los Morales y sectores cercanos para que, en caso de reconocer a alguno de los hombres que aparecen en las grabaciones o contar con información que pueda ayudar a localizar los objetos robados, puedan proporcionarla a las autoridades.

Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos, por lo que esperan que las investigaciones permitan identificar a los responsables y recuperar parte de lo que fue sustraído de la barbería.