Ladrones rompen vidrio y saquean camioneta en Cumbres

En el estado de Nuevo León, este tipo de conductas puede ser tipificado como robo calificado, especialmente cuando se comete mediante el daño a un vehículo

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Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que al menos dos hombres cometieron un robo al interior de una camioneta estacionada en un restaurante ubicado en la zona de Cumbres, en Monterrey.

De acuerdo con las imágenes difundidas, los presuntos responsables llegaron a bordo de una camioneta tipo Jeep que no portaba placas de circulación y se colocaron junto a un vehículo KIA blanco de modelo reciente.

Así ocurrió el robo

En el video se observa cómo uno de los sujetos desciende del vehículo e intenta abrir una de las puertas de la camioneta afectada. Al no conseguirlo, recurre a una herramienta con la que golpea en repetidas ocasiones el cristal de la puerta trasera hasta romperlo.

Tras retirar el vidrio, el individuo introduce parte de su cuerpo al interior de la camioneta para sustraer diversos objetos, los cuales coloca en el vehículo en el que viajaba junto a su cómplice.

Posteriormente, el mismo hombre regresa para llevarse más pertenencias, entre ellas prendas de vestir, antes de abordar nuevamente la camioneta y huir del lugar junto a otro sujeto con rumbo desconocido.

Difunden video para alertar

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales con el objetivo de advertir a vecinos y comensales de la zona sobre la presencia de estos presuntos delincuentes, además de solicitar apoyo para su identificación.

Hasta el momento, autoridades no han reportado personas detenidas en relación con estos hechos.

Posibles consecuencias legales en Nuevo León

En el estado de Nuevo León, este tipo de conductas puede ser tipificado como robo calificado, especialmente cuando se comete mediante el daño a un vehículo o utilizando herramientas para forzar el acceso.

De acuerdo con el Código Penal estatal, el robo con daño en propiedad ajena y la participación de más de una persona pueden agravar las sanciones, las cuales pueden ir de varios años de prisión, además de multas económicas y la obligación de reparar el daño causado a la víctima.

Autoridades han reiterado el llamado a denunciar este tipo de delitos, ya que la información y evidencia como videos de seguridad pueden ser clave para la identificación y detención de los responsables.