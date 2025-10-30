Ladrón trepa a terraza y se roba dos bancas en Monterrey

El afectado señaló que el presunto delincuente regresó al domicilio dos horas después y se llevó otra banca sin ser detenido.

Un hombre logró trepar hasta la terraza de una vivienda para robarse dos bancas aprovechando el silencio de la noche.

El hurto fue captado por una cámara de seguridad del domicilio ubicado en la colonia Valle del Mirador en Monterrey.

Las imágenes muestran a un hombre que ingresa a la terraza con el rostro cubierto para no ser identificado, luego se escabulle lentamente para no hacer ruido.

Posteriormente, el hombre carga una banca y maniobra con un poco de dificultad para poder sacarla del domicilio, pero finalmente lo logra, aunque esto no se aprecia en el video de seguridad.

Se desconoce si el afectado interpuso la denuncia ante las autoridades por el robo cometido en su domicilio.