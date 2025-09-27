Ladrón se enfrenta a balazos contra policías; resulta herido

El delincuente junto a dos cómplices fue sorprendido en un domicilio lo cual derivó en un enfrentamiento y persecución contra policías de Santa Catarina

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Al ser sorprendido robando en una casa, un asaltante resultó lesionado de un balazo al enfrentar a la Policía.

El delincuente fue ubicado por efectivos municipales cuando se encontraba en un domicilio ubicado en la calle San Carlos y San Francisco, en la colonia San Humberto, en el municipio de Santa Catarina.

El sujeto y dos cómplices al verse descubiertos se dieron a la fuga.

Elementos de esta corporación iniciaron una persecución y al ser atacados a balazos repelieron la agresión.

Durante el intercambio de disparos, el delincuente fue alcanzado por un balazo resultando lesionado.

Mientras que sus cómplices lograron darse a la fuga, por lo que se inició un fuerte despliegue de efectivos.

En la zona de los hechos, la Policía aseguró una pistola y un automóvil.

Asimismo se dio a conocer que el delincuente lesionado cuenta con dos órdenes de aprehensión y era buscado como objetivo prioritario de las autoridades.