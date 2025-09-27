Ladrón se enfrenta a balazos contra policías; resulta herido

Al ser sorprendido robando en una casa, un asaltante resultó lesionado de un balazo al enfrentar a la Policía.
El delincuente fue ubicado por efectivos municipales cuando se encontraba en un domicilio ubicado en la calle San Carlos y San Francisco, en la colonia San Humberto, en el municipio de Santa Catarina.
El sujeto y dos cómplices al verse descubiertos se dieron a la fuga.
Elementos de esta corporación iniciaron una persecución y al ser atacados a balazos repelieron la agresión.
Durante el intercambio de disparos, el delincuente fue alcanzado por un balazo resultando lesionado.
Mientras que sus cómplices lograron darse a la fuga, por lo que se inició un fuerte despliegue de efectivos.
En la zona de los hechos, la Policía aseguró una pistola y un automóvil.
Asimismo se dio a conocer que el delincuente lesionado cuenta con dos órdenes de aprehensión y era buscado como objetivo prioritario de las autoridades.