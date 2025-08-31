Ladrón finge ser empleado de banco y roba más de 50 mil pesos

El hombre identificó a una mujer que haría varios pagos y la llevó a un escritorio, diciéndole que la atendería personalmente

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Un ladrón se hizo pasar como empleado de un banco en Montemorelos y engañó a una cliente a quien le quitó más de 50 mil pesos en efectivo.

De acuerdo a una fuente policiaca, señaló que el robo tipo piñazo se registró en el centro de Montemorelos en un banco, por la calle Cuauhtémoc en su cruce con la calle 5 de Mayo.

Señalaron que el hombre llegó en un vehículo y se estacionó frente al banco de manera tranquila e ingresó al lugar.

Mencionaron que observó, entre todos los clientes, a una mujer que pretendía realizar varios pagos y fue y se sentó en un escritorio donde le dijeron que la atendería.

Con engaños le quitó dinero en efectivo, más de 50 mil pesos, que la víctima pretendía depositar en pagos a diversas cuentas.

El hombre, al tener el dinero en sus manos, salió del banco y se dirigió al estacionamiento y, según testigos, abordó un auto Mazda o Altima en color blanco para posteriormente escapar con el motín.

Los testigos señalaron que se trataba de un hombre de tez morena, de una estatura de aproximadamente 1. 71 de complexión robusta, con acento sureño.

La policía arribó al lugar donde se registró el robo para las investigaciones correspondientes.

La mujer interpuso la denuncia con la policía y posteriormente se dirigiría a la Fiscalía para que Agentes Ministeriales investiguen los hechos.