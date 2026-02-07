Ladrón es captado realizando robos en casas particulares

Por: Marcial Pasarón 06 Febrero 2026, 16:21

La Carrera delictiva de un sujeto llegó a su fin, luego de ser captado por cámaras de seguridad cuando llevaba a cabo un robo en la colonia Camino Real. Adrián, de 26 años, era buscado por la policía de Guadalupe y había logrado evadir varios cercos policiacos, sin embargo, cuando realizaba un robo en un domicilio de la colonia Camino Real en Guadalupe, fue captado por una cámara de seguridad. Esto ayudó a las autoridades a ampliar las investigaciones y orquestar un operativo para su arresto.El inculpado fue capturado en el cruce de la avenida Juárez y la calle Olmos en la colonia El Sabino. El presunto ladrón traía en su poder dosis de droga, la cual sería vendida entre viciosos de varias colonias, las autoridades analizan varios videos de otros robos ocurridos en ese mismo sector, ya que se presume sea él

mismo sujeto.