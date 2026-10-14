Ladrón continúa grave tras ser atacado en Montemorelos

Un hombre de 53 años continúa grave en el Hospital General de Montemorelos tras ser atacado por dos perros al ingresar a un negocio presuntamente para robar.

El hombre que fue atacado por dos perros cuando ingresó a un negocio en Montemorelos presuntamente para robar, continúa internado en un hospital y su estado es grave.

Coliberio Ramírez, de 53 años de edad, originario de Veracruz, se debate entre la vida y la muerte en el Hospital General de Montemorelos, donde fue trasladado de urgencias.

Fue el domingo alrededor de las 00:40 horas que reportaron que un hombre se encontraba en el interior de una propiedad; concluyeron por mencionar que se trataba del patio de un negocio y el ladrón fue atacado por dos perros pitbull. Testigos y quienes pidieron la ayuda no podían quitárselos.

El propietario del negocio localizado en la calle Zaragoza entre Frontera y Doctor, Hernán Soto Morales, acudió para quitarle los perros pitbull al delincuente que estaba completamente destrozado por el ataque de los animales.

Protección Civil recibió la llamada de emergencia y lo trasladaron al Hospital General de Montemorelos; al ingresar por urgencias, sufre un shock, posible paro cardiorrespiratorio porque presumen que habría perdido mucha sangre con el ataque de los perros.

Las autoridades investigan el suceso registrado en Montemorelos tras el ataque de los dos pitbull contra el presunto ladrón.