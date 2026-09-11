Laboran 4 mil personas en las líneas 4 y 6 de Metrorrey

El Gobierno de NL reportó un 95 por ciento de progreso en el viaducto y labores diarias para modernizar la movilidad en el estado.

Con una estrategia integral para modernizar y fortalecer la movilidad en Nuevo León, alrededor de 4 mil personas trabajan diariamente, día y noche, en las obras de las nuevas Líneas 4 y 6 del Metro, así como en proyectos de infraestructura vial, transporte público y alternativas de movilidad.

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, destacó que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado que permitirá transformar de manera significativa la forma en que las y los neoleoneses se trasladan por las calles y carreteras del estado.

“El tema de movilidad es un conjunto de acciones: las carreteras, los nuevos camiones, estaciones; el monorriel lleva un 95 por ciento de avance y las estaciones llevan un 56 por ciento de avance”, señaló.

Flores Serna resaltó la magnitud de los trabajos que se desarrollan actualmente y afirmó que la entrada en operación de las nuevas líneas del Metro representará un cambio importante para la movilidad de la entidad.

“¿Se imaginan cómo va a cambiar Nuevo León cuando entren en operación las nuevas líneas del Metro? Estamos trabajando día y noche, hay 4 mil personas diarias ahí trabajando y muy pronto toda la población va a ver el beneficio de este esfuerzo que se está haciendo estos últimos años”, expresó.

El funcionario explicó que actualmente se llevan a cabo diversos trabajos en las estaciones, entre ellos la colocación de las coberturas, además de labores para concluir el viaducto. También avanzan las obras de perforación y los trabajos inducidos necesarios para continuar con el desarrollo de la infraestructura.

A la par de la construcción de las nuevas líneas del Metro, el Gobierno del Estado impulsa distintas acciones para mejorar la movilidad en el área metropolitana, entre ellas la promoción del carpool, programas de transporte escolar y alternativas de micromovilidad.

Asimismo, se mantiene la coordinación con los municipios para incorporar más intersecciones al Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (SIMA), con el objetivo de mejorar la operación vial y generar traslados más eficientes.

Miguel Ángel Flores Serna subrayó que el conjunto de estas acciones permitirá ampliar las opciones de transporte público y movilidad para las familias de Nuevo León, mediante alternativas más eficientes, seguras y acordes con las necesidades de una entidad en constante crecimiento.

Con información de Marysol Flores.