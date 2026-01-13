LABNL abre convocatoria para Mediación - Investigación 2026

El objetivo es reclutar facilitadores capaces de conectar el conocimiento ciudadano con proyectos de experimentación e impacto social

El Laboratorio Cultural Ciudadano (LABNL) lanzó una invitación formal a personas creativas y dinámicas para integrarse a su equipo de Mediación - Investigación 2026. El objetivo es reclutar facilitadores capaces de conectar el conocimiento ciudadano con proyectos de experimentación e impacto social.

LABNL como espacio de producción cultural abierta

LABNL se ha consolidado como un espacio público clave para la producción cultural abierta, donde la colaboración entre perfiles diversos permite hallar nuevas formas de habitar el entorno común. En este esquema, el mediador actúa como el puente que recibe, acompaña y conecta las ideas de la ciudadanía.

Vertientes estratégicas de la convocatoria

La convocatoria está segmentada en cinco vertientes estratégicas. Las personas interesadas deben contar con experiencia o conocimientos en al menos una de ellas:

Innovación Cultural: Trabajo con enfoques territoriales, de género y poblaciones vulnerables.

Trabajo con enfoques territoriales, de género y poblaciones vulnerables. Memoria y Territorio: Investigación crítica sobre urbanismo, identidad y patrimonio desde una perspectiva ciudadana.

Investigación crítica sobre urbanismo, identidad y patrimonio desde una perspectiva ciudadana. Tecnologías Creativas: Fabricación digital, electrónica, robótica y tecnologías abiertas.

Fabricación digital, electrónica, robótica y tecnologías abiertas. Ciencia Ciudadana: Diseño de metodologías participativas para la recolección y análisis de datos.

Diseño de metodologías participativas para la recolección y análisis de datos. Experimentación Artística: Creación transdisciplinaria y vinculación con nuevos públicos.

Perfil buscado para Mediación - Investigación 2026

Para formar parte del equipo, el laboratorio busca personas con alta capacidad de escucha activa y habilidades para trabajar con grupos diversos.