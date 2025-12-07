La 'Virgen Desatanudos' reúne historias de gratitud en Monterrey

Cientos de personas acuden a dejar su listón para pedirle a la Virgen que le ayude a 'desatar' su problema o preocupación

En un ambiente de silencio, listones blancos y miradas que se elevan con fe, el santuario de la Virgen Desatanudos en Monterrey volvió a convertirse este fin de semana en un punto de encuentro para quienes buscan alivio, respuestas o simplemente agradecer por los favores recibidos.

Decenas de personas acudieron a dejar su listón —un “nudo” que simboliza una preocupación, un problema o una petición— confiando en que la Virgen les ayude a desatar aquello que pesa en su vida.

Otros, regresaron para cumplir la tradición: volver con un listón distinto como muestra de agradecimiento por un milagro concedido.

Entre ellos estuvo Israel, quien recordó que su visita pasada ocurrió en un momento difícil:

“Vine en marzo a colocar el listón blanco; cuando vine tenía una pequeña enfermedad, y pues salí adelante. Digo, no sé si es la fe lo que pase, pero ahorita vengo a agradecer”, compartió con emoción.

También volvió al santuario Bianca, quien desde hace un año vive una historia de fortaleza y recuperación.

“Yo vine a hacer un agradecimiento. En 2023 fui diagnosticada con cáncer de mama y ya estoy libre de cáncer, y hoy vengo a darle gracias a la Virgen”, dijo mientras sostenía su listón.

Para otras personas, el viaje significó mucho más que una visita. Desde San Luis Potosí, Alejandra llegó acompañada de familiares para pedir fuerza en medio de su tratamiento.

“Ahorita yo cruzo un cuadro de cáncer, va y viene, y aquí andamos en la lucha. El santuario representa mucha paz, mucha tranquilidad, con la fe que tiene uno en la Virgen de que nos va a ayudar”, expresó.

A unos pasos, Adriana habló del sentido profundo que tiene este lugar para su familia:

“Venimos a pedirle a la Virgen para lo que queremos a largo, corto plazo. Lo vemos con una motivación de que la Virgen pueda ayudarnos”, comentó al dejar su listón blanco.

El santuario se ha convertido en un refugio espiritual donde cada colgado es una historia, un deseo o una promesa.