El corredor tendrá un mirador de 360 grados a 12 metros, 110 escalones y comercios; también reducirá hasta cinco grados la temperatura del ambiente en verano

Una serpiente de 530 metros de longitud, con un mirador a 12 metros de altura y un corredor comercial debajo de su estructura, se perfila como uno de los principales atractivos del Parque del Agua, proyecto impulsado por el Gobierno de Nuevo León.

La construcción, inspirada en la figura de este reptil, funcionará como el corredor principal del parque y busca combinar áreas de recreación, comercio y conexión con el entorno natural.

De acuerdo con el proyecto, sus 530 metros de longitud la convertirán en la estructura techada más grande del mundo dentro de un parque urbano.

Además de su diseño arquitectónico, “La Serpiente” contempla características que buscan aprovechar las corrientes naturales de aire para reducir la temperatura hasta cuatro o cinco grados centígrados por debajo de la ambiental durante la temporada de calor.

“Su diseño arquitectónico, además de ofrecer un espacio de esparcimiento y un corredor comercial con locales para el disfrute de los visitantes, contempla una orientación, alturas y elementos del ecosistema que permitirán generar corrientes de aire para reducir la temperatura hasta cuatro o cinco grados centígrados por debajo de la ambiental durante la temporada de calor, características que la convertirán en un atractivo único y diferente a los existentes en otros parques.

Contará con mirador de 360 grados

La estructura también albergará locales comerciales en su parte inferior, con el objetivo de ofrecer servicios a los visitantes y generar oportunidades para emprendedores.

Otro de sus atractivos será un mirador público de 360 grados, ubicado a 12 metros de altura y al que se podrá acceder mediante 110 escalones.

Desde este punto, los visitantes podrán observar el Estadio de los Rayados, el Cerro de la Silla y distintos paisajes de la zona metropolitana.

Con su diseño y funciones recreativas y comerciales, “La Serpiente” busca convertirse en uno de los referentes arquitectónicos de la entidad.