Lo que comenzó como una oportunidad para ganarse la vida terminó en una historia de engaños, maltratos y explotación laboral

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Viajaron cientos de kilómetros con la esperanza de encontrar una vida mejor. Les prometieron trabajo, un sueldo digno y la posibilidad de salir adelante.

Pero para decenas de jornaleros originarios de Chihuahua y otros de Sinaloa, aquella oferta terminó convirtiéndose en una pesadilla en Galeana, Nuevo León.

Lo que comenzó como una oportunidad para ganarse la vida terminó en una historia de engaños, maltratos y explotación.

De acuerdo con los testimonios recabados, los trabajadores fueron reclutados en sus comunidades de origen bajo falsas promesas.

Los patrones les ofrecieron mejores condiciones económicas y un futuro que parecía estar al alcance de sus manos.

Sin embargo, una vez que llegaron a Nuevo León, la realidad fue completamente distinta.

Primero los instalaron en casas de campaña.

Después los trasladaron a una bodega, bajo el argumento de brindarles mayor protección.

Pero aquel lugar que supuestamente sería un refugio terminó convirtiéndose en el escenario de condiciones indignantes, donde los trabajadores permanecían sometidos a las decisiones de quienes los habían llevado hasta ahí.

En los campos de cultivo de papa, la situación tampoco era distinta. Testigos señalaron que algunos jornaleros presuntamente eran drogados para soportar jornadas extenuantes y mantener el ritmo de trabajo.

Mientras ellos vivían bajo esas condiciones, en el pueblo había quienes no podían permanecer indiferentes.

Habitantes de Galeana relataron la indignación que les provocaba ver a los trabajadores y aseguraron que, dentro de sus posibilidades, buscaban ayudarlos.

Pero entre todas esas historias hay una que todavía no termina.

Es la de Ángel, un joven de apenas 19 años, originario de Chihuahua, que consiguió escapar de la bodega y abandonar los campos de papa. Sin embargo, escapar no significó recuperar su vida.

Hoy vive en la calle, lejos de su familia, sin sus padres y sin un lugar al cual regresar.

A pesar de todo lo que ha enfrentado, no descarta volver a Chihuahua, a la tierra de donde salió persiguiendo una oportunidad que terminó arrebatándole mucho más de lo que pudo imaginar.

Su juventud y desamparo inevitablemente recuerdan el caso de Elba, una joven que también estuvo relacionada con las condiciones de trabajo en Galeana y que perdió la vida.

Vecinos señalaron que, mientras enfrentaba una enfermedad, su patrón nunca se hizo cargo de ella ni procuró su atención. Su muerte dejó al descubierto otra de las caras más crueles de esta historia.

Lo ocurrido en Galeana no puede entenderse como un hecho aislado ni como una simple irregularidad laboral.

Es el reflejo de una realidad que alcanza a miles de mexicanos que abandonan sus hogares para buscar una oportunidad en el campo y terminan expuestos a quienes se aprovechan de su necesidad.

En México, la desigualdad también se mide en derechos laborales: apenas el 18.2 por ciento de las personas indígenas de 18 años y más tuvo un trabajo con contrato laboral, frente al 38.2 por ciento de la población general, de acuerdo con el INEGI.

Además, seis de cada diez personas indígenas se encontraban en situación de pobreza en 2024.

Detrás de cada cifra hay personas. Hay familias que esperan el regreso de alguien, jóvenes que terminan viviendo en la calle y trabajadores que salen de casa buscando el sustento, sin imaginar que podrían terminar atrapados en una historia de explotación.

En Galeana, algunos fueron rescatados. Pero para otros, como Ángel, la pesadilla todavía no termina.

Porque hay promesas que no conducen a una vida mejor.