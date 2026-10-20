La Presa León comenzará a enviar agua a Monterrey en dos semanas

La Presa León comenzará a aportar agua a la zona metropolitana en dos semanas; actualmente almacena 98 millones de metros cúbicos, el 44% de su capacidad.

Dentro de dos semanas, la nueva presa León empezará a aportar agua para el consumo de la zona metropolitana. Esto fue lo que anunció el director de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, quien dijo que el embalse ya tiene capacidad y los mecanismos para que se le pueda extraer agua.

Como parte de los avances en la infraestructura hídrica en el estado, durante el Nuevo León Informa, el director general de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Eduardo Ortegón Williamson, explicó que el organismo combina los proyectos como medidas de eficiencia hídrica para aprovechar mejor el recurso.

Entre las obras se encuentra la nueva presa León, ubicada en Montemorelos; registra un llenado de casi 100 millones de metros cúbicos de agua de un total de 220 millones que le caben, por lo que se encuentra al 44% de su llenado.

Ortegón indicó que la obra se encontraba en proceso de entrega y pruebas, que están por concluir, dejando el vaso casi listo para aportar agua para el consumo del estado en las semanas siguientes, con 221 m³ de almacenamiento.

“Esta presa León nos da 2,221 millones de metros cúbicos adicionales y, muy importante, capta agua que antes se perdía, que antes no se captaba. Es una nueva fuente, nos da mucha resiliencia hídrica que se conecta al acueducto Linares, estamos en la última etapa de la entrega de recepciones, haciendo pruebas y en un par de semanas ya estaremos trayendo agua a la ciudad de esta fuente, gracias a Dios estamos en nada de llegar a los 100 millones de metros cúbicos, ahorita estamos tiene 98 millones de metros cúbicos, lo cual equivale básicamente a tres presas la boca”

Esta presa será la tercera más grande del estado, luego de El Cuchillo que tiene capacidad para almacenar 1,123 millones de metros cúbicos de agua y Cerro Prieto con una capacidad de 300 millones de metros cúbicos

El acueducto de la nueva Presa León, anteriormente llamada Presa Libertad, es de 4 metros cúbicos por segundo (m3/s), que es casi la mitad de los 10 m3/s que aporta el nuevo acueducto de El Cuchillo.

Finalmente, el funcionario también destacó la posibilidad de elevar la cortina de la presa El Cuchillo para incrementar su capacidad de almacenamiento, así como un proyecto para captar agua que actualmente se infiltra de manera natural en el embalse.