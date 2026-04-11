La plaza del Topo Chico; un parque en el tiempo

La plaza Topo Chico ha visto pasar el tiempo, su área a sido remodelada un sin fin de ocasiones, pero su escencia sigue intacta.

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En la plaza del Topo Chico, el tiempo parece que se detuvo entre viejos muros y calles que la rodean.

Un barrio emblemático para la ciudad de Monterrey.

Está ubicado a no más de 15 minutos del centro de la ciudad, cerca del arroyo que lleva su nombre y la avenida Almazán.

Aquí la añeja plaza Topo Chico, da la bienvenida a locales y visitantes de otros lugares.

En sus vetustos muros, hay murales que recuerdan a personajes históricos.

Los rostros de artistas de la música regional como Pedro Yerena, Catarino Leos, Juan Montoya y los Rancheritos del Topo Chico, obligan a los visitantes a no olvidar su historia musical.

Frente al viejo kiosco de la plaza, una seria de escalones llevan al paseante a un templete de concreto.

En una de sus paredes, dos murales, recuerdan a los primeros habitantes del Topo Chico.

Una plaza que de acuerdo a la historia, fue fundada junto con la colonia el 18 de mayo de 1603, por lo que está cerca de cumplir 422 años.

Este sector fue creado en tierras que fueron entregadas a Marcos González Hidalgo por órdenes de Diego de Montemayor.

La plaza Topo Chico ha visto pasar el tiempo, su área a sido remodelada un sin fin de ocasiones, pero su escencia sigue intacta.

Caminar por calles como Cadereyta, Terán, Benito Juárez, Mina, es deambular en un pasado histórico y nostálgico.