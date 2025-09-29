La osa Mina llega a su nuevo hogar en Hidalgo

El ejemplar de oso negro americano fue trasladado vía aérea desde Guadalupe, Nuevo León, hasta las instalaciones de la fundación en Pachuca, Hidalgo

La osa Mina, quien hasta hace no mucho tiempo vivía en el Zoológico La Pastora, llegó este domingo por la tarde a su nuevo hogar, en la Fundación Invictus, según informó la Procuraduría Federal de Protección Ambiental (PROFEPA).

Además de tener un nuevo hogar, Mina recibirá atención veterinaria especializada para ella, la cual será complementada con el acompañamiento de un especialista en medicina biorreguladora que viajó desde Colombia para estar con en su caso.

"Este es el inicio de una nueva vida para Mina, sin dolor y con trato digno. Gracias a Fundación Invictus por su participación comprometida y gracias a la ciudadanía por la mirada atenta y por denunciar este tipo de casos.", comunicó PROFEPA mediante sus redes sociales.