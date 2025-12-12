La Nueva Calzada, Mauricio Fernández, fue aprobada bajo sesión

Monterrey aprobó renombrar la Calzada San Pedro como Calzada Mauricio Fernández Garza, generando sorpresa por la instalación anticipada de señalética.

El Ayuntamiento de Monterrey aprobó por unanimidad en Sesión Ordinaria de Cabildo este jueves el cambio de nomenclatura de la hasta ahora conocida Calzada San Pedro a Calzada Mauricio Fernández Garza.



La iniciativa, impulsada por el alcalde Adrián de la Garza en coordinación con el Cabildo de San Pedro, busca honrar el legado del extinto exalcalde sampetrino, quien fue cuatro veces titular de la administración vecina.



Con el renombramiento de esta importante arteria que conecta a ambos municipios, se busca inmortalizar su nombre en la vía que simboliza la unión metropolitana.



ADELANTO EN LA SEÑALIZACIÓN CAUSA SORPRESA



Aunque la aprobación formal de Monterrey tuvo lugar este jueves, la acción ya había generado expectación un día antes.

Desde el miércoles, ciudadanos y automovilistas expresaron su sorpresa al observar que las nuevas nomenclaturas ya se encontraban instaladas en el cruce con Mira valle, específicamente en los semáforos de la ahora Calzada Mauricio Fernández Garza, dentro del municipio de Monterrey.



El alcalde de San Pedro, Mauricio Farah, había anunciado que su municipio comenzaría con el proceso de cambio de señalética a lo largo de la semana, tras la aprobación que se dio el martes en su Cabildo. Sin embargo, la instalación prematura de los letreros en el territorio de Monterrey se adelantó a la ratificación oficial del acuerdo por parte del Cabildo regio.



De esta manera, la vialidad principal que une a las dos ciudades más importantes de Nuevo León queda formalmente renombrada en memoria del político y empresario.