La Milarca tendrá entrada gratis en memoria de Mauricio Fernández

La jornada se llevará a cabo este 23 de septiembre de 10:00 a 18:00 horas en las instalaciones del museo, ubicado en el Parque Rufino Tamayo, en San Pedro

A un año del fallecimiento de Mauricio Fernández Garza, el Museo La Milarca abrirá gratuitamente sus puertas el próximo miércoles 23 de septiembre para que el público conozca y recorra la colección que el empresario, político, filántropo y coleccionista regiomontano reunió durante más de cinco décadas.

La jornada se llevará a cabo de 10:00 a 18:00 horas en las instalaciones del museo, ubicado en el Parque Rufino Tamayo, en San Pedro Garza García, como parte de la conmemoración del primer aniversario luctuoso de Fernández Garza.

“La jornada será una oportunidad para acercarse a un proyecto que nació de una pasión personal y que el propio Mauricio Fernández concibió como una manera de compartir con la sociedad un acervo formado por miles de piezas de arte, historia, ciencia y cultura”, informó el gobierno estatal.

En La Milarca se exhiben alrededor de 3 mil 500 piezas, a través de las cuales los visitantes pueden conocer algunas de las disciplinas que despertaron el interés del coleccionista, entre ellas el arte, la historia, la numismática, la paleontología, el arte popular y las antigüedades.

La creación de La Milarca representó la culminación de décadas dedicadas al coleccionismo y a la investigación de las piezas que Fernández Garza reunió a lo largo de su vida.

El museo cuenta con seis salas: El Estudio del Coleccionista, El Gabinete de Mauricio, México 86, Numismática, Policromado Palencia Siglo XIV, Salón Oaxaca y Salón Octogonal.

A un año de su fallecimiento, La Milarca abrirá sus puertas de manera gratuita como una invitación a conocer ese legado y acercarse a la colección que el ex alcalde de San Pedro reunió durante más de cinco décadas.

El museo se encuentra en Eugenio Garza Lagüera #400, Parque Rufino Tamayo, Zona Valle Oriente, San Pedro Garza García.

El acceso será gratuito el miércoles 23 de septiembre, de 10:00 a 18:00 horas. El estacionamiento en el edificio EGADE tendrá costo y deberá pagarse en la taquilla del museo.