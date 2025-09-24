La Milarca, museo coleccionista de Mauricio Fernández

Se estima que el valor de su colección puede ascender a más de 60 millones de dólares. El empresario tardó más de 50 años en completar su colección

El Museo la Milarca es un espacio creado por Mauricio Fernández, el cual alberga importantes obras históricas y artísticas.

La edificación estuvo a cargo del arquitecto Jorge González Loyzaga, la cual es una réplica de la casa del coleccionista regiomontano.

La Milarca comprende de cuatro naves principales, donde se resguardan alrededor de 3,500 obras de arte de las cuales, Fernández tardó más de 50 años en recopilarlas.

A través de su libro publicado en 2008 "La Milarca", cuenta como fue la adquisición, restauración y montaje de los cuatro techos renacentistas expuestos en las naves del museo.

Cuenta con seis salas que llevan por nombre "El estudio del coleccionista", "El gabinete de Mauricio", "México 86", "Numismática", "Policromado Palencia Siglo XIV" y "Salón Oaxaca".

Su pasión por la paleontología lo llevó a descubrir el banco de fósiles en Vallecillo, Nuevo León, considerado como uno de los más importante en el mundo.

Tanta fue su pasión, que uno de los fósiles descubiertos lleva su nombre "Mauriciosaurio Fernandezsi".

En este recinto, también se cuenta con una colección de piezas de arte popular, de las cuales, 500 se encuentran expuestas en dicho museo.