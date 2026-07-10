La Milarca celebra aniversario con acceso gratuito en Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León invitó a la ciudadanía a visitar gratis el museo La Milarca por su segundo aniversario de apertura

El Gobierno de Nuevo León invitó a la ciudadanía a visitar completamente gratis el museo La Milarca, con motivo de su segundo aniversario de apertura.

La celebración se realizará este domingo 12 de julio, fecha en la que los visitantes podrán recorrer el recinto cultural acompañado de sus familias.

A través de una invitación pública, las autoridades estatales recordaron que hace dos años abrió sus puertas un espacio dedicado a preservar la cultura, la historia y el patrimonio, convirtiéndose en el cuarto museo estatal de Nuevo León.

“Hace dos años, abrió sus puertas a Nuevo León y al mundo un recinto lleno de cultura e historia. Y ahora, como nuestro cuarto museo estatal, La Milarca de Mauricio Fernández cumple su segundo aniversario de mostrarnos con orgullo el origen de nuestro estado”, señaló la invitación.

El museo se encuentra dentro del Parque Rufino Tamayo, en el municipio de San Pedro Garza García, y fue inaugurado oficialmente el 12 de julio de 2024, luego de un proyecto que inició en 2018 y que concluyó a finales de 2023.

Una réplica de la casa de Mauricio Fernández

La Milarca es una réplica de la casa del coleccionista Mauricio Fernández Garza, construida por el arquitecto Jorge González Loyzaga.

El inmueble fue diseñado para albergar una amplia colección cultural reunida durante décadas por el empresario y político.

El espacio está conformado por una estructura de concreto con acabados tradicionales, techos con tejas de arcilla, pisos de madera recuperados, puertas antiguas, dinteles, jambas, herrería y ventanales históricos.

Entre sus elementos arquitectónicos destacan siete arcos góticos de mampostería elaborados entre los siglos XIII y XIV, tres portales virreinales mexicanos y cuatro techos correspondientes a los siglos XIV al XVI.

El complejo cuenta con cuatro naves principales que resguardan un acervo aproximado de 3 mil 500 obras.

En conjunto con sus áreas de servicio, el museo tiene una superficie construida de 2 mil 864 metros cuadrados dentro de un terreno de 6 mil 440 metros cuadrados.

La colección y trayectoria de Mauricio Fernández

Mauricio Fernández Garza, además de sus actividades empresariales y políticas, desarrolló desde su infancia una pasión por el coleccionismo de objetos naturales y piezas históricas, entre ellas fósiles, minerales, animales, obras de arte, antigüedades, libros, monedas y cartografía.

Su interés por la paleontología lo llevó a descubrir el banco de fósiles de Vallecillo, Nuevo León, considerado uno de los más importantes del mundo.

Entre los hallazgos se encuentra un plesiosaurio único en su especie, denominado Mauriciosaurio Fernandezsi.

Se estima que su colección paleontológica cuenta con más de 50 nuevas especies.

Actualmente, La Milarca cuenta con una colección de arte popular de gran relevancia, con alrededor de 500 piezas expuestas dentro del museo.

El recinto alberga una colección privada valuada en 115 millones de dólares, integrada por piezas como un cuadro de Diego Rivera que permaneció oculto durante más de 80 años, un autorretrato de Frida Kahlo subastado en Nueva York y la espada atribuida al conquistador Hernán Cortés.

También incluye un meteorito procedente de China, fósiles de dinosaurios como la cabeza de un T-Rex, restos de tiburones, cuatro techos mudéjar españoles reconocidos por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, adquiridos originalmente por el magnate William Randolph Hearst, además de los siete arcos góticos de los siglos XIII al XIV.

Más de 200 mil visitantes en dos años

A dos años de su apertura, La Milarca ha recibido más de 200 mil visitantes provenientes de 40 países, quienes han mostrado una respuesta positiva hacia el recinto y la colección privada de Mauricio Fernández Garza.

Durante el periodo de julio a diciembre de 2024, el museo registró 56 mil 246 visitantes. En 2025 alcanzó 95 mil 523 asistentes y en lo que va de 2026, hasta una semana antes del aniversario, acumulaba 48 mil 435 visitantes, para sumar un total de 200 mil 204 personas.

Tras el fallecimiento de Fernández Garza, ocurrido en septiembre del año pasado, aumentó la afluencia al espacio cultural.

En ese mes acudieron 7 mil 605 personas, mientras que en octubre la cifra subió a 9 mil 395 visitantes.

Durante noviembre y diciembre la asistencia se mantuvo por encima de los ocho mil visitantes mensuales.