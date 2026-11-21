Nuevo León también fue escenario de la Revolución Mexicana, con levantamientos y personajes que quedaron fuera de los relatos oficiales.

Cuando se habla de la Revolución Mexicana, los nombres de Francisco Villa, Emiliano Zapata y Venustiano Carranza suelen ocupar las páginas de los libros de historia. Pero hay otro capítulo que pocas veces se cuenta: el de Nuevo León, donde también hubo levantamientos armados, enfrentamientos y personajes que arriesgaron su vida por transformar al país.

La idea de que la Revolución no llegó a tierras nuevoleonesas es, de acuerdo con el historiador Héctor Jaime Treviño Villarreal, resultado de años de desinformación y de una historia que dejó fuera a sus protagonistas.

“Mucha gente cree que en Nuevo León no pasó la revolución, porque hay mucha desinformación al respecto”, explica.

Uno de los episodios que marcó el rumbo de este movimiento en el estado ocurrió antes de que comenzara la lucha armada: la inundación del 28 y 29 de agosto de 1909. De acuerdo al historiador, la tragedia dejó más de seis mil personas fallecidas en Nuevo León, alrededor de 4,500 de ellas, en Monterrey.

La ciudad todavía no lograba recuperarse cuando estalló la Revolución en 1910. La devastación había golpeado profundamente a la población y aunque existía inconformidad contra el régimen de Porfirio Díaz, las condiciones no eran las mismas que en otras regiones del país.

Sin embargo, la lucha también tuvo protagonistas locales. Entre los nombres que destacaron durante la etapa constitucionalista se encuentran Pablo González Garza y Antonio I. Villarreal, ambos originarios de Lampazos de Naranjo. A ellos se suman Aarón Sáenz, Jesús Garza Siller y José Heráclito Santos de Bustamante.

Pero la historia no se escribió únicamente con nombres de generales. También hubo mujeres que desafiaron las restricciones de su época y encontraron distintas formas de participar en la Revolución.

Las hermanas Andrea y Teresa Villarreal utilizaron el periodismo para expresar sus ideas y apoyar el movimiento; Julia Nava, maestra originaria de Galeana, escribió en contra de Porfirio Díaz, mientras que otras mujeres participaron como mensajeras, contrabandistas de armas e incluso combatientes.

“Algunas mujeres hasta se vistieron de hombre para poder participar y llegaron a rangos de coronel incluso”, relata Treviño Villarreal.

Entre las historias más estremecedoras que conserva la memoria revolucionaria está la de Paloma Garza, cantante del Circo Garza, quien se incorporó a la lucha junto con su esposo, que era payaso, y su hijo de apenas 11 años. Los tres perdieron la vida en las cercanías de Monterrey.

A pesar de estos episodios, muchos de esos nombres quedaron fuera de los relatos que se enseñaron durante generaciones. El historiador atribuye este olvido a las disputas políticas que se desataron después de la lucha armada, cuando varios personajes nuevoleoneses quedaron del lado contrario a quienes concentraron el poder.

“Y Obregón, que era muy hábil, muy inteligente, entonces los va a estar reprimiendo y los va a estar sacando de la historia”, señala.

La consecuencia, fue una versión de la Revolución en la que se privilegió a los vencedores y se relegó a quienes quedaron del lado político contrario.

“Y esos otros en los libros de historia los hicieron a su manera”, concluye.

Más de un siglo después, recuperar estas historias permite reconocer que Nuevo León también fue escenario de la Revolución Mexicana y que detrás de sus páginas hay hombres, mujeres y familias cuya participación merece ser contada.