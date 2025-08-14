La ciberseguridad contra el crimen organizado

Por: Danea Lázaro 13 Agosto 2025, 17:14 05 05 Compartir

Alertan a 2,000 alumnos de Prepa 8 de la UANL sobre métodos de reclutamiento criminal en redes sociales y videojuegos usados por cárteles en México

Tu navegador no soporta el elemento de video.

Elementos de Seguridad de Guadalupe realizaron una intervención masiva en la Preparatoria No. 8 de la UANL, donde más de 2,000 jóvenes recibieron información directa sobre los métodos de reclutamiento que utiliza el crimen organizado. Los oficiales detallaron casos reales, como el de un adolescente de Oaxaca reclutado vía videojuego y rescatado gracias a denuncias ciudadanas. Se advirtió que las redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram y plataformas de videojuegos como Free Fire, Call of Duty, Minecraft, Fortnite y Roblox se han convertido en canales clave para enganchar a menores de edad. En México operan alrededor de 150 cárteles, con una estructura total de entre 160,000 y 185,000 miembros, que reclutan en promedio 370 jóvenes cada semana para labores de halconeo, robo, extorsión, narcotráfico y sicariato.