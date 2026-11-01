La Catrina: de Calavera Garbancera a símbolo de México

Creada por José Guadalupe Posada, La Catrina pasó de ser una crítica social a convertirse en uno de los mayores símbolos del Día de Muertos

Con su elegante vestido, sombrero adornado y rostro de calavera, La Catrina se ha convertido en una de las imágenes más representativas de México en el mundo.

Sin embargo, detrás de este emblemático personaje existe una historia que comenzó como una crítica a las diferencias sociales y al rechazo de las raíces mexicanas.

Su origen se remonta a principios del siglo XX, cuando el pintor, ilustrador y caricaturista mexicano José Guadalupe Posada creó un grabado conocido como La Calavera Garbancera.

El personaje hacía referencia a las personas que, pese a tener raíces indígenas, renegaban de su origen y buscaban aparentar costumbres y estilos de vida europeos.

En su diseño original, la calavera únicamente portaba un sombrero elegante, sin vestido ni los accesorios con los que actualmente se le reconoce.

Fue en 1947 cuando el muralista Diego Rivera retomó esta figura en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde le dio una vestimenta elegante y la bautizó como La Catrina, consolidando la imagen que hoy forma parte del imaginario mexicano.

Con el paso del tiempo, este personaje trascendió el grabado y la pintura para convertirse en una expresión de la identidad nacional, presente en artesanías, desfiles, maquillajes y disfraces durante las celebraciones de Día de Muertos.

Su vínculo con esta tradición refleja la manera en que los mexicanos representan y recuerdan a la muerte, no solamente desde el duelo, sino también a través del arte, la memoria y la celebración de la vida.