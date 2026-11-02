La Boca y Cerro Prieto suben su nivel; así amanecen las presas

Ante las condiciones meteorológicas presentes durante este fin de semana, se dio a conocer que la presa Marte R. Gómez fue la que acaparó mayor cantidad de agua en comparación con el resto, mientras que la presa La Boca alcanzó el 97% de llenado.
Con base en los resultados compartidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este embalse presentó un mayor incremento con 4,786 Mm³, mientras que El Cuchillo aumentó 1,964 Mm³.
|Presa
|30 de octubre
|31 de octubre
|1 de noviembre
|Cerro Prieto
|82.72%
|82.81%
|82.89%
|La Boca
|96.49%
|96.96%
|97.19%
|V. Carranza
|7.42%
|7.42%
|7.42%
|Salinillas
|53.82%
|53.62%
|53.41%
|Marte R. Gómez
|73.90%
|74.20%
|74.51%
|Las Blancas
|50.48%
|50.48%
|50.48%
|El Cuchillo
|63.24%
|63.33%
|63.42%
|Total
|52.51%
|52.63%
|52.75%
La Presa La Boca, cuya capacidad es de 39.49 Mm³, alcanzó un almacenamiento de 97.19%, luego de registrar 96.49% el viernes y 96.96% el sábado, lo que representa un incremento de 0.70 puntos porcentuales en el periodo.
Por su parte, la Presa Cerro Prieto, con capacidad de 300 Mm³, pasó de 82.72% a 82.89% en los últimos tres días, con un aumento de 0.17 puntos porcentuales.
En el caso de la Presa El Cuchillo, cuya capacidad es de 1,123.14 Mm³, también presentó un incremento, al pasar de 63.24% el viernes a 63.42% este domingo, es decir, 0.18 puntos porcentuales más.