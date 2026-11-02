La Boca y Cerro Prieto suben su nivel; así amanecen las presas

Cerro Prieto logró registrar una capacidad de 300 Mm³; por lo que pasó del 82.72% al 82.89% durante los últimos tres días

Ante las condiciones meteorológicas presentes durante este fin de semana, se dio a conocer que la presa Marte R. Gómez fue la que acaparó mayor cantidad de agua en comparación con el resto, mientras que la presa La Boca alcanzó el 97% de llenado.

Con base en los resultados compartidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este embalse presentó un mayor incremento con 4,786 Mm³, mientras que El Cuchillo aumentó 1,964 Mm³.

Presa 30 de octubre 31 de octubre 1 de noviembre Cerro Prieto 82.72% 82.81% 82.89% La Boca 96.49% 96.96% 97.19% V. Carranza 7.42% 7.42% 7.42% Salinillas 53.82% 53.62% 53.41% Marte R. Gómez 73.90% 74.20% 74.51% Las Blancas 50.48% 50.48% 50.48% El Cuchillo 63.24% 63.33% 63.42% Total 52.51% 52.63% 52.75%

La Presa La Boca, cuya capacidad es de 39.49 Mm³, alcanzó un almacenamiento de 97.19%, luego de registrar 96.49% el viernes y 96.96% el sábado, lo que representa un incremento de 0.70 puntos porcentuales en el periodo.

Por su parte, la Presa Cerro Prieto, con capacidad de 300 Mm³, pasó de 82.72% a 82.89% en los últimos tres días, con un aumento de 0.17 puntos porcentuales.

En el caso de la Presa El Cuchillo, cuya capacidad es de 1,123.14 Mm³, también presentó un incremento, al pasar de 63.24% el viernes a 63.42% este domingo, es decir, 0.18 puntos porcentuales más.