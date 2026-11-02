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La Boca y Cerro Prieto suben su nivel; así amanecen las presas

Por: Diana Valeria Leyva

01 Noviembre 2026, 12:01

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Cerro Prieto logró registrar una capacidad de 300 Mm³; por lo que pasó del 82.72% al 82.89% durante los últimos tres días

La Boca y Cerro Prieto suben su nivel; así amanecen las presas

Ante las condiciones meteorológicas presentes durante este fin de semana, se dio a conocer que la presa Marte R. Gómez fue la que acaparó mayor cantidad de agua en comparación con el resto, mientras que la presa La Boca alcanzó el 97% de llenado.

Con base en los resultados compartidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este embalse presentó un mayor incremento con 4,786 Mm³, mientras que El Cuchillo aumentó 1,964 Mm³.

Presa30 de octubre31 de octubre1 de noviembre
Cerro Prieto82.72%82.81%82.89%
La Boca96.49%96.96%97.19%
V. Carranza7.42%7.42%7.42%
Salinillas53.82%53.62%53.41%
Marte R. Gómez73.90%74.20%74.51%
Las Blancas50.48%50.48%50.48%
El Cuchillo63.24%63.33%63.42%
Total52.51%52.63%52.75%

La Presa La Boca, cuya capacidad es de 39.49 Mm³, alcanzó un almacenamiento de 97.19%, luego de registrar 96.49% el viernes y 96.96% el sábado, lo que representa un incremento de 0.70 puntos porcentuales en el periodo.

Por su parte, la Presa Cerro Prieto, con capacidad de 300 Mm³, pasó de 82.72% a 82.89% en los últimos tres días, con un aumento de 0.17 puntos porcentuales.

En el caso de la Presa El Cuchillo, cuya capacidad es de 1,123.14 Mm³, también presentó un incremento, al pasar de 63.24% el viernes a 63.42% este domingo, es decir, 0.18 puntos porcentuales más.

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