Kim Flores y Claudia Herrera se unen al equipo de Azteca Noreste

05 Febrero 2026

Ambas se encuentran emocionadas por este nuevo reto de estar presentes por 1 hora con las familias regiomontanas y parte del noreste

Kim Flores y Claudia Herrera se unirán a las filas del noticiero "Al Despertar" de Azteca Noreste, a partir del próximo 9 de enero de 6:00 pm a 7:00 de la mañana. Kim Flores es una modelo, empresaria y cantante nacida en Guatemala y Claudia Herrera es una conductora regiomontana que domina temas de meteorología y noticias locales. “Muy contenta, pues da porque nos abrieron las puertas de esta gran empresa de Info7, y pues bueno los vamos a estar acompañando y ustedes también por favor muy puntuales a las 6:00 de la mañana al despertar cuando se estrene, pues literalmente despertando, arreglando para ir al trabajo, arreglándose también para ir a dejar a los niños a la escuela” comentó Claudia Herrera. Ambas se encuentran emocionadas por este nuevo reto de estar presentes por 1 hora con las familias regiomontanas y parte del noreste. “La verdad hemos hecho un gran gran equipo, o sea con Claudia la experiencia entonces hemos estado aprendiendo cada día si están los nervios y es como una etapa nueva que vamos a vivir y pues también muy contentos porque sabemos que que les va a gustar que les va a gustar todas las noticias que les traemos. Vamos a hacer un concepto diferente a lo que han visto, así que no se lo pueden perder ya este lunes este lunes” dijo Kim Flores. De lunes a viernes las podrás sintonizar en el canal 7.1 y mediante las plataformas digitales.