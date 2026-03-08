Karina 'N' se disculpa públicamente con Waldo Fernández

El pronunciamiento busca fijar una postura oficial frente a las repercusiones personales y sociales derivadas de dicha situación

En un mensaje dirigido a la opinión pública, Karina "N" emitió una disculpa personal hacia el senador Waldo Fernández González y su familia, tras los eventos de relevancia pública que trascendieron en días recientes.

La funcionaria reconoció el impacto que los hechos han tenido en el entorno de Fernández González, señalando que su intención es evitar mayores especulaciones y enfrentar la problemática con responsabilidad.

Esclarecimiento de los hechos

A través del comunicado, la funcionaria subrayó que el conflicto no tiene relación con su desempeño en el servicio público y desmintió haber utilizado su cargo para influir en las autoridades competentes, asegurando que no existió solicitud de favores ni presiones institucionales de su parte.